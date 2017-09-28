سرهنگ فضلالله شیری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به محدودیتهای ترافیکی در روزها و شبهای عزاداری محرم اظهار داشت: طرح ویژه ترافیک دهه اول محرم هم اکنون در حال اجرا است.
رئیس پلیس راهور استان کرمانشاه یاد آور شد: هم اکنون طرح ویژه ترافیک دهه اول محرم با هماهنگی مسئولان مساجد، هیئات مذهبی در حال اجرا و پوشش نقاط پرتردد انجام میشود.
سرهنگ شیری بیان کرد: درخواست ما از هیئات مذهبی و دستهجات عزاداری این است که از برپایی خیمهها در محلهای تردد مردم پرهیز کنند تا در رفت و آمد شهروندان اختلال ایجاد نشود.
وی در خصوص موضوع گِل مالی خودروها در ایام محرم گفت: بر اساس آیین نامه مقررات راهنمایی و رانندگی هرگونه مخدوش کردن پلاک، رنگ پاشی و گِل پاشی که مانع دید از درون وسیله نقلیه شود ممنوع و مشمول جریمه میباشد.
سرهنگ شیری با تاکید بر توجه به معارف اسلامی در عزاداریهای ایام محرم گفت: رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی یکی از مصادیق امر به معروف و نهی از منکر است.
وی گفت: اگر تخلفی در بحث گِل مالی خودروها و مخدوش نمودن پلاک خودرو مشاهده شود، ماموران راهور برابر مقررات راهنمایی و رانندگی اعمال قانون نموده و خودرو به پارکینگ منتقل میشود.
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