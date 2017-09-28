به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، وزارت دفاع روسیه، ادعاها مبنی بر ربوده شدن دو سرباز روس، توسط تروریست ها در سوریه را تکذیب کرد.

یکی از نمایندگان وزارت دفاع روسیه گفت: تمام نظامیان روسی در سوریه در سلامت و امنیت به سر می برند و همچنان به انجام وظایف خود ادامه می دهند. هیچ حادثه ای مبنی بر دستگیری یا تلفات در استان دیرالزور یا مناطق دیگر سوریه برای سربازان روسیه رخ نداده است.

گفتنی است که گروه تروریستی داعش امروز مدعی شد که در حمله این گروه به شهر «الشولا» واقع در صحرای غربی دیرالزور، دو سرباز روس و یک سرباز سوری اسیر شده اند