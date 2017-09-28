ارتقای کیفیت فضای آموزشی در گیلان ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی سالاری عصر پنج شنبه درجلسه شورای آموزش و پرورش گیلان که در سالن اجتماعات استانداری این استان برگزار شد با تسلیت ایام عزاداری امام حسین(ع) با بیان اینکه وجود نیروی انسانی یکی از مهم ترین ارکان اصلی توسعه هر جامعه ای است، اظهار کرد: آموزش و پرورش اصلی ترین ارگان تربیت نیروی انسانی است.

وی با اشاره به اینکه آموزش و پرورش نقش اساسی در فرهنگ سازی جوامع ایفا می کند، افزود: این ارگان به عنوان متولی فرهنگ، آموزش و تربیت نیروی انسانی اگر به رسالت کاری خود به درستی عمل کند سبب ترسیم آینده ای درخشان برای آن جامعه بوده و در غیر این صورت خسارات جبران ناپذیری به آن جامعه وارد می شود.

استاندار گیلان با تأکید بر شناخت کافی از حوزه آموزش و پرورش، خاطرنشان کرد: روحیه خستگی ناپذیری، مطالبه گری، پیگیری مجدانه از مهم ترین ویژگی ها آموزش و پرورش است.

وی در ادامه با بیان اینکه برای حل مشکلات حوزه آموزش و پرورش نیازمند تعامل و همکاری همه جانبه هستیم، تصریح کرد: در این میان استفاده از مشارکت های عمومی می تواند در راستای رسیدن به اهداف این حوزه تأثیرگذار باشد.

سالاری برتقویت مشارکت های مردمی در حوزه های مختلف آموزش و پرورش تأکید کرد و گفت: وجود روحیه انتقاد پذیری در این حوزه می تواند ما را در رسیدن به یک نتیجه مطلوب یاری کند.

وی همچنین با اشاره به فعالیت تعداد زیادی مدارس غیرانتفاعی در استان گیلان آن را بالاتر از میانگین کشوری دانست و یادآورشد: همیشه وجود مدارس با کیفیت بالا در حوزه بصری و امکانات نمی تواند تضمین کننده آینده روشن برای کشور باشد.

استاندار گیلان با بیان اینکه باید کیفیت فضای آموزشی و مدارس استان ارتقا یابد، ادامه داد: این موضوع نباید سبب انجام اقدامات افراطی در این زمینه شود.

وی با اشاره به اینکه باید در شیوه اداره سازمان نوسازی مدارس تغییری ایجاد شود، افزود: متاسفانه در حال حاضر اداره این دستگاه بیش از حد دولتی شده است این سبب می شود که خلاقیت و نوآوری از این دستگاه گرفته شود.

سالاری با بیان اینکه باید به حوزه آموزش و پرورش توجه جدی صورت گرفته شود، گفت: در این راستا نباید تنها به حمایت و توجه مسئولان کشوری تکیه شود بلکه باید در استان گیلان با استفاده از توان داخلی پیش برویم.

وی با اشاره به فرهنگ غنی مردمان استان گیلان، نیاز امروز را فرهنگ سازی برشمرد و خاطرنشان کرد: باید برای توسعه و رشد استان گیلان همه باهم تعامل و همکاری داشته باشیم.