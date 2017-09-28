به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «اولگ بورمیستروف» از مسئولان وزارت خارجه روسیه روز جمعه با «چوی سون هوی» مدیر کل آمریکای شمالی وزارت خارجه کره شمالی در مسکو دیدار می کند.

یک دیپلمات روس با بیان این مطلب افزود مقامات روسیه و کره شمالی در این دیدار، در مورد بحران شبه جزیره کره گفتگو خواهند کرد.

«ماریا زاخاروا» سخنگوی وزارت خارجه روسیه نیز با وجود تایید این خبر درباره محور گفتگوهای روز جمعه دیپلمات های روسیه و کره شمالی در مسکو اشاره ای نکرد.

وی افزود وزارت خارجه روسیه در پایان این نشست بیانیه ای را درباره نتایج آن منتشر خواهد کرد.