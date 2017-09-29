چراغ قرمز اصلاح طلبان به عارف/عکس جمارانی!

به گزارش خبرنگار مهر، در این شماره از گزارش های هفتگی خبر تو خبر، راه زیادی از عکس پر حاشیه جماران تا چراغ قرمز اصلاح طلبان به اظهارات عارف طی نکرده ایم؛ در این میان تئوری "کابینه سایه" آقای دبیرکل سابق را هم از نظر گذرانده ایم.

سایه دولت

ترکیب هیئت دولت جدید مورد وثوق اصلاح طلبان نبود و نیست. اصلاح طلبان انتقادات زیادی از ترکیب مزبور داشتند و انتظارات آرمانی شان در این زمینه به ویژه در حوزه وزارتخانه های کشور، کار، صنعت و ارتباطات و همچنین چیدمان سیستم اقتصادی دولت برآورده نشد.

بر همین اساس، محسن میردامادی از چهره های متنفذ جریان اصلاح طلب(دبیرکل سابق جبهه منحله مشارکت) روز شنبه ۱ مهر در یادداشتی که در اختیار روزنامه شرق قرار داد، تشکیل کابینه سایه را پیشنهاد کرد. پیشنهادی که از آن، "هشدار به دولت برای سواکردن خوان سیاسی" برداشت می شود.

وی در همین باره نوشت: در حال حاضر، عملا ارتباط حقوقی و ساختاری احزاب با پارلمان و کابینه تعریف نشده است. در نتیجه هنگامی که رئیس‌جمهوری جدید انتخاب می‌شود، ترکیب کابینه او پیش‌بینی‌پذیر نیست؛ حتی درباره رئیس‌جمهوری که مجددا انتخاب می‌شود و قصد دارد برخی از وزرای خود را تغییر دهد، همین ابهام و پیش‌بینی‌ناپذیربودن بر جای خواهد بود. اغلب رئیس دولت، باید با چراغ به دنبال جایگزین بگردد. در مواردی نتیجه این نحو گزینش وزرا، تن‌دادن به افرادی کمتر شناخته‌شده و حداقلی است؛ اتفاقی که در معرفی کابینه فعلی نیز در مواردی مشاهده شد.

سردبیر روزنامه توقیف شده سلام ضمن پرداختن به نحوه سیاست ورزی اصلاح‌طلبان در دو انتخابات گذشته ریاست‌جمهوری تصریح کرد: اصلاح طلبان در دو انتخابات گذشته ریاست جمهوری در شرایطی قرار داشتند که به صورت اجتناب‌ناپذیر باید با صدای واحد از نامزد مشخصی حمایت می‌کردند؛ در چنان موقعیتی برای چانه‌زنی و قول و قرار درباره اعضای کابینه فضا و امکانی وجود نداشت و عملا انتخاب و گزینش همکاران رئیس‌جمهور به خود ایشان سپرده شد.

میردامادی با تاکید بر این نکته که احزاب سیاسی نباید در این شرایط توقف کنند نوشت: احزاب سیاسی لازم است برای تغییر و اصلاح تدریجی آن تلاش کنند. درصورتی‌که احزاب از هم‌اکنون برای تشکیل کابینه سایه اقدام کنند، می‌توانند روی ترکیب کابینه پس از انتخابات ریاست‌جمهوری آینده تأثیرگذار شوند

عکس معنادار؟

مدتی بحث بر سر اینکه آیا علی لاریجانی می تواند نامزد جریان اصلاح طلب در انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ باشد، به نقل محافل سیاسی بدل شده بود.

پنجشنبه هفته گذشته در جریان بزرگداشت مرحوم آیت الله حسین راستی کاشانی در حسینیه جماران، عکسی مشترک از علی لاریجانی با رییس جمهور اسبق کشورمان در فضای مجازی دست به دست شد. این عکس، تحلیل ها پیرامون قرابت رییس مجلس با جریان اصلاحات را با تواتر بیشتری مطرح ساخت.

در این میان، عده ای هم بودند که با نگاهی متفرعنانه، دست رد به ایده "روحانی" سازی از لاریجانی در انتخابات ۱۴۰۰ زدند. عبدالواحد موسوی لاری وزیر کشور دولت اصلاحات، یکی از این افراد بود.

جانشین عبدالله نوری در دولت اصلاحات، روز یکشنبه ۲ مهر در گفتگو با خبرگزاری ایلنا درباره عکس مشترک لاریجانی و خاتمی در جماران و بحث های پیرامونی آن اظهار کرد: اصلاح طلبان کاندیدا و اشخاصی به مراتب قدرتمندتر از علی لاریجانی دارند که دارای ظرفیت های بیشتری است پس دلیلی ندارد که بخواهند از جریان رقیب حمایت کنند.

الیاس حضرتی عضو فراکسیون امید مجلس هم همین روز در گفتگو با سایت تابناک ضمن تکرار ادعای موسوی لاری گفت: اصلاحات نیروهای کافی برای حضور در انتخابات دارد و گمان نمی کنم برای دور بعد ریاست جمهوری، بخواهد دنبال افرادی از جناح مقابل باشد؛ چیزی که اصلاح طلبان زیاد دارند، نیرو است.

عارف: پایان ائتلاف؛ بقیه: ادامه ائتلاف

روز یکشنبه ۲۶ شهریور بود که محمدرضا عارف رییس شورای عالی سیاست گذاری اصلاح طلبان در گفتگو با سایت "شفقنا" از پایان ائتلاف جریان متبوعش با اعتدالگرایان و اصولگرایان به قول خودش، میانه رو در انتخابات مجلس یازدهم سخن گفت. پس از این، اظهارات متناقضی در له یا علیه مواضع عارف مطرح شد؛ هر چند وزنه مخالفان عارف بر موافقانش سنگینی می کرد.

در هفته ای که گذشت چند تن از شخصیت های اصلاح طلب در رد تئوری عارف اظهار نظر کردند. عباس عبدی از تئوریسین های اصلاح طلب روز یکشنبه در گفتگو با روزنامه اعتماد با بیان اینکه موضوع مطروحه از سوی عارف مبنی بر پایان ائتلاف محل ایراد بود تصریح کرد: موضوع محوری عرصه سیاسی ایران نیز الان این مساله نیست؛ کسی هم نمی تواند به تنهایی از طرف اصلاح طلبان چنین موضعی را بگیرد.

فیضل الله عرب سرخی از اعضای سابق سازمان منحله مجاهدین انقلاب هم روز دوشنبه ۳ مهر در گفتگو با روزنامه آرمان ضمن مفید و مثبت دانستن ائتلاف اصلاح طلبان با دیگر جریانات گفت: این ائتلاف هنوز باید ادامه داشته باشد؛ کشور ما در وضعیتی نیست که بخواهیم بر طبل تک روی بکوبیم.

محمد هاشمی عضو سابق حزب کارگزاران سازندگی دیگر چهره ای بود که به اظهارات عارف واکنش نشان داد. وی روز سه شنبه ۴ مهر در گفتگو با خبرگزاری دانشجو با تاکید روی این مساله که پیروزی با ائتلاف محقق شدنی است گفت: سبد رای اصولگرایان و اصلاح طلبان هر کدام ۲۰ درصد و اعتدالگرایان که امروز مجموعه دولت را تشکیل می دهند، حدود ۳۸ تا ۴۰ درصد بوده است. تجربه نشان می دهد که هیچ گاه یک گروه به تنهایی در انتخابات پیروز نمی شود.