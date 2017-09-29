نمودار سازمانی کلان دانشگاه آزاد اسلامی ابلاغ شد

به گزارش خبرگزازی مهر به نقل از دانشگاه آزاد اسلامی، نمودار سازمانی کلان دانشگاه آزاد اسلامی مصوب هیات امنای مرکزی که به تایید علی اکبر ولایتی رئیس هیات موسس و هیات امنای دانشگاه و رئیس دانشگاه رسیده است، از سوی معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی ابلاغ شد.

چارت جدید در راستای کاهش هزینه ها، تحول و چابک سازی ساختار ، استفاده بهینه از منابع و نیروی انسانی و تسهیل و تسریع در امور به تصویب رسیده است.

چارت مذکور در سطوح مدیریتی و از بالا به پایین صورت گرفته است.

نمودار سازمانی مصوب کلان دانشگاه آزاد اسلامی بدین شرح است: