عاملان اقتصادي استان تهران كارت بازرگاني و كارت عضويت را فقط از اتاق بازرگاني دريافت كنند

به گزارش خبرگزاري مهر ، اتاق بازرگاني و صنايع و معادن استان تهران با هشدار به عاملان اقتصادي اين استان اعلام كرد: اخيرا مشاهده شده است تعدادي از موسسات و افراد خاص با انتشار آگهي در روزنامه ها به خلاف ، خود را به عنوان كارگزار دريافت كارت بازرگاني و كارت عضويت در اتاق معرفي مي كنند.

لذا اتاق بازرگاني استان تهران به اطلاع كليه مسئولان شركتها و موسسات بازرگاني ، صنعتي ، معدني و خدماتي كشور مي رساند: اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران ، خانه عاملان محترم اقتصادي استان تهران است و از آنجا كه واگذاري كارت بازرگاني و كارت عضويت اتاق بدين شكل به موسسات و اشخاص خلاف است و براي متقاضيان نيز موجب انجام هزنيه هاي زايد مي شود ، اتاق بازرگاني استان تهران با ايجاد تسهيلات لازم آماده است ، صدور كارت بازرگاني و كارت عضويت اتاق را در اسرع وقت و بدون هر گونه منعي و طبق ضوابط سهل صادر نمايد و از پذيرفتن نمايندگيهاي غير رسمي معذور مي باشد.

کد مطلب 41008