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۷ مهر ۱۳۹۶، ۰:۳۲

مدیر پرستاری دانشگاه علوم بهزیستی خبر داد؛

کاهش ۵۰درصدی هزینه های بیمار با مراقبت در منزل

کاهش ۵۰درصدی هزینه های بیمار با مراقبت در منزل

دبیر علمی کنفرانس «مراقبت در منزل بیماری های مزمن و توانبخشی»، از تدوین راهکارهای اجرایی طرح مراقبت در منزل برای مخاطبان حوزه توانبخشی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر نرگس ارسلانی عضو هیات علمی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، گفت: هدف از برگزاری این کنفرانس علمی، اطلاع رسانی نسبت به ضرورت اجرای طرح «مراقبت در منزل» و دستیابی به راهکارهای اجرایی این طرح برای بیماران مزمن، مبتلا به بیماری های حاد و افرادی است که بنوعی مخاطبان حوزه توانبخشی هستند و با مشکلات حرکتی روبه رو هستند.

وی با تاکید بر اینکه دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی ، به نقش تاثیرگذار خود در این حوزه واقف بوده و به آن عمل می کند، گفت: متخصصان و کارشناسان این دانشگاه با توجه به آئین نامه ابلاغ شده وزارت بهداشت برای ارائه خدمات بهداشتی و درمانی در منزل ، و مطابق با نیازهای افرادی که مشکلات حرکتی دارند و براساس اصول توانبخشی ، راهکارهای اجرایی آئین نامه مربوطه را مورد بررسی قرار داده و خاص مخاطبان حوزه توانبخشی ، تدوین می کند.

مدیر پرستاری دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی ، افزود: همانطور که معاون پرستاری وزارت بهداشت در سخنانشان در کنفرانس علمی تاکید کردند، واحدهای " مراقبت در منزل " بیمارستان های دولتی نقش نظارتی و مدیریتی فعالیت ارائه خدمات بهداشتی و درمانی در منزل از طریق بخش خصوصی را بعهده دارند.

ارسلانی با اشاره به راه اندازی و فعالیت دو واحد «مراقبت در منزل» در دو بیمارستان تحت پوشش دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی (روانپزشکی رازی و توانبخشی رفیده)، توضیح داد: واحدهای «مراقبت در منزل» مستقر در بیمارستان های روانپزشکی رازی و توانبخشی رفیده ، با شناسایی مراکز خصوصی محدوده منطقه خود که ارائه دهنده و یا متقاضی ارائه خدمات بهداشتی و درمانی در منزل هستند، نسبت به انعقاد قرارداد همکاری با آنها اقدام می کند و سپس، بیماران و یا نیازمندان به این خدمات را به مراکز دارای قرارداد معرفی کرده و در ادامه ، واحدهای مستقر در بیمارستان، بر حسن اجرای طرح توسط بخش خصوصی و چگونگی ارائه خدمات در منازل، نظارت مستمر و تخصصی خواهند داشت.

عضو هیات علمی دانشگاه تصریح کرد: با هماهنگی که از این طریق بین واحدهای «مراقبت در منزل» بیمارستان ها با مراکز خصوصی ارائه دهنده این خدمات ، بوجود می آید، بیماران بعد از ترخیص و برگشت به منزل نیز تحت مراقبت های نیروهای متخصص پرستاری و نظارت پزشک هستند.

ارسلانی افزود: اجرای این طرح ، نتایج ارزشمندی برای بیماران، خانواده های آنان و نظام سلامت کشور خواهد داشت که کاهش تعداد دفعات عود بیماری و روزهای بستری در بیمارستان ها، کاهش هزینه های بیمار به میزان حداقل ۵۰ درصد و کاهش اشغال تخت های بیمارستانی و امکان پاسخگویی بیشتر به بیماران نیازمند به خدمات بیمارستانی از جمله نتایج و فواید ارائه خدمات بهداشتی و درمانی در منزل است .

کد مطلب 4100800
حبیب احسنی پور

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