کاهش ۵۰درصدی هزینه های بیمار با مراقبت در منزل

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر نرگس ارسلانی عضو هیات علمی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، گفت: هدف از برگزاری این کنفرانس علمی، اطلاع رسانی نسبت به ضرورت اجرای طرح «مراقبت در منزل» و دستیابی به راهکارهای اجرایی این طرح برای بیماران مزمن، مبتلا به بیماری های حاد و افرادی است که بنوعی مخاطبان حوزه توانبخشی هستند و با مشکلات حرکتی روبه رو هستند.

وی با تاکید بر اینکه دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی ، به نقش تاثیرگذار خود در این حوزه واقف بوده و به آن عمل می کند، گفت: متخصصان و کارشناسان این دانشگاه با توجه به آئین نامه ابلاغ شده وزارت بهداشت برای ارائه خدمات بهداشتی و درمانی در منزل ، و مطابق با نیازهای افرادی که مشکلات حرکتی دارند و براساس اصول توانبخشی ، راهکارهای اجرایی آئین نامه مربوطه را مورد بررسی قرار داده و خاص مخاطبان حوزه توانبخشی ، تدوین می کند.

مدیر پرستاری دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی ، افزود: همانطور که معاون پرستاری وزارت بهداشت در سخنانشان در کنفرانس علمی تاکید کردند، واحدهای " مراقبت در منزل " بیمارستان های دولتی نقش نظارتی و مدیریتی فعالیت ارائه خدمات بهداشتی و درمانی در منزل از طریق بخش خصوصی را بعهده دارند.

ارسلانی با اشاره به راه اندازی و فعالیت دو واحد «مراقبت در منزل» در دو بیمارستان تحت پوشش دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی (روانپزشکی رازی و توانبخشی رفیده)، توضیح داد: واحدهای «مراقبت در منزل» مستقر در بیمارستان های روانپزشکی رازی و توانبخشی رفیده ، با شناسایی مراکز خصوصی محدوده منطقه خود که ارائه دهنده و یا متقاضی ارائه خدمات بهداشتی و درمانی در منزل هستند، نسبت به انعقاد قرارداد همکاری با آنها اقدام می کند و سپس، بیماران و یا نیازمندان به این خدمات را به مراکز دارای قرارداد معرفی کرده و در ادامه ، واحدهای مستقر در بیمارستان، بر حسن اجرای طرح توسط بخش خصوصی و چگونگی ارائه خدمات در منازل، نظارت مستمر و تخصصی خواهند داشت.

عضو هیات علمی دانشگاه تصریح کرد: با هماهنگی که از این طریق بین واحدهای «مراقبت در منزل» بیمارستان ها با مراکز خصوصی ارائه دهنده این خدمات ، بوجود می آید، بیماران بعد از ترخیص و برگشت به منزل نیز تحت مراقبت های نیروهای متخصص پرستاری و نظارت پزشک هستند.

ارسلانی افزود: اجرای این طرح ، نتایج ارزشمندی برای بیماران، خانواده های آنان و نظام سلامت کشور خواهد داشت که کاهش تعداد دفعات عود بیماری و روزهای بستری در بیمارستان ها، کاهش هزینه های بیمار به میزان حداقل ۵۰ درصد و کاهش اشغال تخت های بیمارستانی و امکان پاسخگویی بیشتر به بیماران نیازمند به خدمات بیمارستانی از جمله نتایج و فواید ارائه خدمات بهداشتی و درمانی در منزل است .