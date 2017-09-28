به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سید ابراهیم رئیسی شامگاه پنجشنبه در جمع عزاداران حسینیه اعظم زنجان با اشاره به تفاوتهای جاهلیت قدیم و جاهلیت مدرن، افزود: جاهلیت امروز مجهز به ابزار تبلیغات رسانهای و علم و فناوری است اما با این وجود همان جاهلیت است.
وی با بیان اینکه قرآن به کسی که چشم دل و بینش ندارد میگوید کور. نه به آدمی که چشم سر ندارد، افزود: خیلیها چشم سر ندارند اما دوست و دشمن و راه را میشناسند و اینها در حکم ابتلائاتی برای انسان است.
تولیت آستان قدس رضوی رمز رسیدن انسان به تعالی را در شناخت امام خود دانست و اظهار کرد: خداوند برای امت پیامبر (ص) راهکاری به نام «لیلة القدر» قرار داد تا ره صد ساله را یک شبه طی کند، لذا رمز رسیدن به این تعالی آن است که انسان بداند کجاست و مهمترین نکته در این است که آن کسی که دست انسان را میگیرد و ملکوتی میکند را بشناسد و این یعنی همان شناخت امام خود است.
رئیسی با تاکید بر اینکه امروز شهدای ما در مقابل جاهلیت مدرن ایستادگی کرده و می کنند و این ابتدای جریان عاشورا است، ادامه داد: هیچکدام از اولیای خدا نیستند که در حیات طیبهشان به این آزمونهای سخت مبتلا نشده باشند، حتی امام حسین (ع) در مسیر مدینه تا کربلا، همه خاندان خود را امتحان کردند، لذا باید همواره در این مسیر گام برداریم و ثابت قدم بمانیم و اتفاقات روزگار ما را متزلزل نکند.
تولیت آستان قدس رضوی با بیان اینکه یکی از برکات شهدا و شهادت، جهلزدایی بوده و باعث شده تا مردم قدرت تحلیلشان بالا برود و این به معنی ادامه جریان عاشورا است، افزود: مبتلا شدن و ابتلائات جزو فلسفه آفرینش و خلقت انسان است، لذا وقتی با این مضمون دعا میکنیم که «خدایا ما را در بوته آزمایش قرار نده»، این دعا کاملا با فلسفه خلقت منافات داشته و مستجاب نمیشود.
خون شهدا در جهان کنونی بیداری ایجاد کرده است
رئیسی ادامه داد: بهترین های خلق خدا نیز مورد آزمایش قرار گرفتهاند و این به خاطر آن است که آزمایش باعث ارتقاء و رشد و تعالی انسان میشود و انسان در آزمونها است که طریق رشد و کمال را پیدا میکند، لذا به تاکید رهبر فرزانه انقلاب، بصیرت، راهشناسی، راهبرشناسی، دوستشناسی، دشمنشناسی و آسیبشناسی برای هر انسانی لازم است.
تولیت آستان قدس رضوی دغدغه امروز حضرت ولی عصر (عج) را ظلم به بشر، مسلمانان، ترک امر به معروف و انجام منکر عنوان کرد و گفت: این موضوع در مورد نایب امام زمان مقام معظم رهبری هم صدق میکند، چرا که ایشان هم دغدغه ظلم به مردم در نقاط مختلف جهان، ترک معروفات و انجام منکرات را دارند.
رئیسی با تاکید بر اینکه خون شهدا در جهان کنونی بیداری ایجاد کرده است، ادامه داد: این خونها به جهل زدایی کمک کرده که همان امتداد جریان عاشورا است که در صدد عملی کردن پیام واقعه کربلای امام حسین (ع) است.
وی با اشاره به استقبال باشکوه و عزتمندانه از پیکر پاک شهید حججی، گفت: حججی ها و حق مداران به اهل بیت عصمت و طهارت (ع) توسل می جویند و باید صراط مستقیم را از شهید حججی ها یاد گرفته و تزلزل به خود راه ندهیم.
تولیت آستان قدس رضوی تاکید کرد: اگر در سوریه و عراق کار مستشاری انجام نشود و از حرم دفاع نشود، امت اسلامی امنیت ندارد.
رئیسی با بیان اینکه دغدغه امام زمان (عج) ظلم به مسلمانان، کشتن و سر بریدن انسانهای بیگناه و نیز زجر و ظلمی است که مستکبران بر سر بشریت آوردهاند، افزود: همچنین رهبر معظم انقلاب نیز همه وجودشان دغدغه مردم و ظلم و ستمی است که به مردم روا میشود، حقی است که از فلسطین، لبنان، یمن و از جایجای دنیا ضایع میشود. هر گونه معروفی که ترک میشود یا هر منکری که در حال انجام است و همه اینها دغدغه رهبر فرزانه انقلاب است.
وی از برگزاری باشکوه عزاداریها در پایتخت شور و شعور حسینی قدردانی کرد و عزاداری مردم زنجان در این ایام را بینظیر و مثالزدنی خواند.
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