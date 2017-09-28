افزایش شمار زیردریایی و بمب افکن های اتمی آمریکا در شبه جزیره کره

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، مقامات آمریکا در راستای اطمینان دهی مجدد به متحدان کره جنوبی خود از قصد واشنگتن برای افزایش شمار تجهیزات نظامی «استراتژیک» در شبه جزیره کره تا پایان سال میلادی جاری خبر دادند.

خبرگزاری رسمی کره جنوبی (یونهاپ) به نقل از «چانگ ایو- یانگ» رئیس دفتر امنیت ملی کره جنوبی گزارش داد: «آمریکا متعهد شده است که استقرار چرخشی تجهیزات نظامی استراتژیک خود را در مجاورت شبه جزیره کره افزایش دهد».

خبرگزاری یونهاپ همچنین مدعی شد که طبق یک سند به امضاء رسیده توسط کادر ارتش آمریکا، این کشور به وعده خود عمل خواهد کرد!

روزنامه «چاسون» چاپ کره جنوبی نیز گزارش داد که این تجهیزات نظامی استراتژیک آمریکا شامل یک ناو هواپیمابر، زیردریایی های اتمی «اوهایو کلاس»، هواپیماهای بمب افکن مخفی «بی- ۲ اسپریت»، جنگنده های «اِف-۲۲ رپتور» و جنگنده برتری هوایی ارتش آمریکا (air superiority fighter) می شود.

گفتنی است که هر فروند زیردریایی اتمی اوهایو- کلاس ۲۰ موشک بالستیک «دی- ۵ تریدنت» را حمل می کند که هر موشک تریدنت از قابلیت حمل ۱۲ کلاهک اتمی برخوردار است.

افزون بر این، هر هواپیمای بمب افکن مخفی «بی- ۲ اسپریت» علاوه بر حمل «بمبهای سنگرشکن» از قابلیت قرار دادن ۱۶ سلاح اتمی در بمب خود برخوردار است که این خود احتمالاً حامل پیامی به مقامات کره شمالی است مبنی بر اینکه زاغه های مهمات زیرزمینی این کشور دیگر مکانهای مخفی و امنی بشمار نمی روند.