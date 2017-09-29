ذخایر انبارهای نفت خام و سوخت چین کاهش یافت

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از اویل‌پرایس، سایت خبری رسمی شین‌هوا اعلام کرده است که در ماه آگوست ذخایر نفت خام چین ۳.۴۲ درصد نسبت به ماه جولای کاهش یافت و به ۲۹.۷۹ میلیون تن رسید که این نشانه‌ای از افزایش رشد تقاضای نفت است.

در ماه گذشته ذخایر سوخت چین هم با ۰.۹۵ درصد کاهش به ۱۷.۰۲ میلیون تن رسید که طبق اعلام شین‌هوا پایین‌ترین میزان آن از دسامبر گذشته تا کنون است.

عامل کلیدی کاهش ذخایر انبارهای سوخت، افت ۱.۷ درصدی سوخت دیزل و رسیدن آن به میزان ۷.۳۳ میلیون تن است که این نشانه‌ای از این است که اشباع بازارهای داخلی کمتر شده است. طبق اعلام شین‌هوا رشد تقاضا برای سوخت دیزلی در بخش‌های زیرساخت، معدن‌کاری و صنعت در ماه گذشته رشد فزاینده‌ای داشته است.

ذخایر بنزین چین نسبت به ماه گذشته بدون تغییر بود و ۷.۵۳ میلیون تن باقی ماند.

تولیدات پالایشگاهی در ماه آگوست افزایش یافت این درحالی است که در ماه گذشته تولیدات پالایشگاهی به کمترین میزان ۱۰ ماهه خود رسیده بود.

طبق گفته شین‌هوا در ماه آگوست واردات نفت خام چین هم کندتر شد چراکه برخی از پالایشگاه‌های مستقل این کشور که به آنها قوری چای گفته می‌شود، به علت موجی از بازرسی‌ها تعطیل شده بودند.

هرچند چین بسیار به ندرت داده‌های مربوط به ذخایر نفت تجاری و سایر ذخایر استراتژیک خود را اعلام می‌کند، اما تحلیل‌گران، مدیران اجرایی صنعتی، و آژانس‌های بین‌المللی اخیرا نگرانی خود را از این‌که رشد تقاضای نفت در چین به همراه رشد تقاضا در هند و در کشورهای صنعتی باعث ایجاد تقاضای نفت، بیش از آن‌چه درحال حاضر انتظار می‌رود شود، ابراز کرده‌اند.

مدیران اجرایی صنعتی در کنفرانسی در روز سه‌شنبه اعلام کردند که رشد پایدار تقاضا برای سوخت نه تنها در اقتصادهای پیشرویی مانند چین و هند بلکه در اروپا هم امروزه به کاهش هرچه سریع‌تر ذخایر انبارهای جهانی کمک می‌کند و بازار نفت را در مسیر درستی برای دوباره متوازن شدن قرار می‌دهد.