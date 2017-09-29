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۷ مهر ۱۳۹۶، ۹:۲۷

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان ایلام:

محدودیت‌های ترافیکی تاسوعا و عاشورای حسینی در ایلام اعلام شد

محدودیت‌های ترافیکی تاسوعا و عاشورای حسینی در ایلام اعلام شد

ایلام-رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان ایلام گفت: همزمان با تاسوعا و عاشورای حسینی محدودیت های ترافیکی در خیابان های منتهی به میدان ۲۲ بهمن در روز های شنبه و یکشنبه اجرا می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محسن ناصری گفت: با توجه به اجتماع عظیم عاشوراییان در روزهای تاسوعاوعاشورای حسینی در میدان ۲۲ بهمن شهر ایلام محدودیت های ترافیکی از ساعت ۸ صبح تا خاتمه مراسم  در مسیرهای ذیل اجرا می شود. 

مسیر۱- میدان حضرت امام تا میدان۲۲ بهمن 

مسیر۲-تقاطع سیدالشهدا تا میدان ۲۲ بهمن 

مسیر۳- خیابان فردوسی از تقاطع طالقانی تا میدان ۲۲ بهمن 

مسیر۴- خیابان آیت اله حیدری از میدان۲۲ بهمن تا تقاطع نهضت 

مسیر۵- آیت اله حیدری از تقاطع نهضت تا تقاطع رسالت حیدری

مسیر ۶- از میدان کشوری تا تقاطع رسالت حیدری

مسیر۷- خیابان رسالت از تقاطع صاحب الزمان تاتقاطع رسالت حیدری 

مسیرهای جایگزین:

خیابان ۲۴ متری- تقاطع مقاومت-بلوار مهرا

خیابان تختی-سعدی شمالی – بلوارآیت اله مدرس 

وی گفت: از همه عزاداران حسینی تقاضا دارم ازمسدودکردن سایرخیابان ها و پارک خودرو در مسیرهای اعلامی اکیدا خودداری و با خادمین خود در مجموعه راهور که جهت روانسازی ترافیک و برگزاری هرچه با شکوه تر شدن مراسم مستقر هستند کمافی سابق همکاری کنند.

کد مطلب 4100829

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