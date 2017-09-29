به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محسن ناصری گفت: با توجه به اجتماع عظیم عاشوراییان در روزهای تاسوعاوعاشورای حسینی در میدان ۲۲ بهمن شهر ایلام محدودیت های ترافیکی از ساعت ۸ صبح تا خاتمه مراسم در مسیرهای ذیل اجرا می شود.

مسیر۱- میدان حضرت امام تا میدان۲۲ بهمن

مسیر۲-تقاطع سیدالشهدا تا میدان ۲۲ بهمن

مسیر۳- خیابان فردوسی از تقاطع طالقانی تا میدان ۲۲ بهمن

مسیر۴- خیابان آیت اله حیدری از میدان۲۲ بهمن تا تقاطع نهضت

مسیر۵- آیت اله حیدری از تقاطع نهضت تا تقاطع رسالت حیدری

مسیر ۶- از میدان کشوری تا تقاطع رسالت حیدری

مسیر۷- خیابان رسالت از تقاطع صاحب الزمان تاتقاطع رسالت حیدری

مسیرهای جایگزین:

خیابان ۲۴ متری- تقاطع مقاومت-بلوار مهرا

خیابان تختی-سعدی شمالی – بلوارآیت اله مدرس

وی گفت: از همه عزاداران حسینی تقاضا دارم ازمسدودکردن سایرخیابان ها و پارک خودرو در مسیرهای اعلامی اکیدا خودداری و با خادمین خود در مجموعه راهور که جهت روانسازی ترافیک و برگزاری هرچه با شکوه تر شدن مراسم مستقر هستند کمافی سابق همکاری کنند.