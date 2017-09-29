فرماندهان و بسیجیان شهرستان دشتی تجلیل شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سردار علی رزمجو فرمانده سپاه امام صادق(ع) استان بوشهر صبح جمعه در همایش اسوه های ایثار و مقاومت در شهرستان دشتی با تسلیت ایام شهادت سرور و سالار شهیدان حضرت ابا عبدالحسین(ع) اظهار داشت: تاریخ سراسر افتخار آفرین اسلام همواره موید نبرد با کفار بوده که در همه مراحل تاریخی برتری با مومنین و با کسانی است که در جبهه حق بودند.

وی با بیان اینکه همواره لشکر حق در مبارزه با باطل پیروز است، افزود: اگر به شکل نبردها توجه کنیم شکل نبردها متناسب با شرایط اجتماعی جغرافیایی است ولی اصل دفاع، دفاع از حق و دین و حریم بوده است.

رزمجو بیان کرد: هم اکنون نیز جوانان این مرز بوم در بیرون از مرزهای جغرافیای ایران با استفاده از تجربیات دفاع مقدس از خاکریز های ایران اسلامی و حرم اهل بیت دفاع و در این راه شهید و جانباز می شوند.

وی بیان کرد: در هشت سال دفاع مقدس قشرها و نهادهای مختلفی متناسب با توان خود سال ها به شکل های مختلف در جنگ شرکت کردند و تجربه آموختند.

رزمجو ادامه داد: بسیجیان ما در این مسیر با علاقه و با تاسی از تاسوعا و عاشورا حسینی جان خودشان تقدیم انقلاب کردند و برخی نیز جانباز، آزاده شدند.

وی از استقبال زیاد جوانان و پیشکسوتان این استان به نبردهای مختلف خبر داد و گفت: امروزجوانان داوطلب زیادی از این استان آماده اعزام به نبردهای مختلفی هستند.

رزمجو تأکید کرد: در طول دوران دفاع مقدس، فرهنگی در ایران تولید و رشد پیدا کرد که بر پایه‌های ایثار، فداکاری، شهادت‌طلبی و اعتماد به‌ نفس در راه عقیده و پایداری بر محور ایمان و مبانی فکری و مکتب اسلام استوار بود و هم چنان این فرهنگ پابرجا است و دشمنان از این فرهنگ می ترسند.

وی افزود: باورهای دینی و انگیزه‌های الهی باعث شده تجهیزات ایران زبان زد عام و خاص در میان دشمنان انقلاب اسلامی‌شده و نظام اسلامی با اقتدار، عزت و باشکوه بیش از گذشته در مقیاس جهانی از خود دفاع کند.

رزمجو خاطر نشان کرد: امروز نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران با داشتن چنین اقشاری بر قله های عظیم همچون آفتابی می درخشد.

دراین مراسم فرماندار شهرستان و جمعی از مسئولین نیز حضور داشتند و در پایان از فرماندهان اسبق ناحیه دشتی و بسیجیان تقدیر به عمل آمد.

