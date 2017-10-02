۲۲۵ حریق در دامغان به وقوع پیوست/ امداد رسانی به ۱۳۷ حادثه

مسلم نصرتی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان اینکه ۲۴ نیروی آتشنشان در دو ایستگاه، خدمترسانی به مردم دامغان را بر عهدهدارند، تأکید کرد: این ایستگاهها دارای ۹ مجموعه امکانات اطفاء حریق وامداد و نجات هستند که با استفاده از این امکانات طی یکساله گذشته به ۲۲۵ فقره آتشسوزی و ۱۳۷حادثه متفرقه ازجمله آسانسور، بریدن حلقه و انگشتری، تصادف، حیوانات موذی، حبس در اماکن و ... خدمترسانی شده است.
وی شعاع خدماترسانی ایستگاههای آتشنشانی دامغان را ۳۷۰ کیلومتر دانست و افزود: بر اساس قانون، خدمات آتشنشانی باید در حوزه و محدوده شهری باشد اما به دلیل کمبود امکانات و تجهیزات سازمان آتشنشانی به محدوده خارج از حوزه استحفاظی نیز خدمات میدهد.
شهردار دامغان درباره دو مأموریت شاخص آتشنشانی این شهر در سال گذشته نیز بیان کرد: حضور در محل وقوع آتشسوزی قطار مسافربری تبریز- مشهد و آتشسوزی در محل شرکت پخش فرآوردههای نفتی منطقه شاهرود از مهمترین مأموریتهای این سازمان در یکساله گذشته بوده است.
نصرتی بابیان اینکه تلفن ۱۲۵ مرکز فوریتهای آتشنشانی پل ارتباطی شهروندان با این سازمان است، گفت: پیشگیری مؤثرتر، آسانتر و بهتر از درمان است لذا باید نکات ایمنی تا حد لازم و کافی را آموزش داد تا بتوانیم در هر خانه یک آتشنشان داشته باشیم.
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