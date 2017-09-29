به گزارش خبرنگار مهر، سردار قادر کریمی صبح جمعه در جمع خبرنگاران در خصوص این عملیات اظهارکرد: پنجشنبه شب مردی به کلانتری خواجه ربیع مراجعه کرده و مدعی می شود پسر ۱۸ ساله وی توسط چهار نفر که سوار بر دو دستگاه موتورسیکلت بودند با تهدید چاقو ربوده شده است و آدم ربایان طی تماس تلفنی خواستار دریافت مبلغ ۵۰۰ هزار تومان شده‌اند.

وی افزود: بلافاصله مامورین ضمن هماهنگی با مقام قضایی در محل قرار کمین کردند که یکی از آدم ربایان جهت تحویل وجه حاضر و بلافاصله توسط مامورین دستگیر شد.

کریمی تصریح کرد: متهم دستگیر شده در بازجویی محل مخفیگاه خود را که در بیابان‌های حاشیه شهر بوده فاش کرد.

فرمانده انتظامی استان خراسان رضوی بیان کرد: مامورین بلافاصله در محل مخفیگاه حاضر و موفق به دستگیری دو آدم ربای دیگر و رهایی فرد گروگان شدند.

وی اظهارکرد: متهم چهارم نیز شناسایی و تلاش برای دستگیری وی ادامه دارد. متهمان در تحقیقات اولیه انگیزه خود را وصول طلب اعلام کرده اند.