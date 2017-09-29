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۷ مهر ۱۳۹۶، ۱۰:۲۴

فرمانده انتظامی خراسان رضوی خبر داد؛

آدم‌ربایی برای ۵۰۰ هزار تومان/گروگان ۱۸ ساله آزاد شد

آدم‌ربایی برای ۵۰۰ هزار تومان/گروگان ۱۸ ساله آزاد شد

مشهد- فرمانده انتظامی خراسان رضوی از دستگیری ربایندگان پسر ۱۸ ساله در مشهد خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار قادر کریمی صبح جمعه در جمع خبرنگاران در خصوص این عملیات اظهارکرد:  پنجشنبه شب مردی به کلانتری خواجه ربیع مراجعه کرده و مدعی می شود پسر ۱۸ ساله وی توسط چهار نفر که سوار بر دو دستگاه موتورسیکلت بودند با تهدید چاقو ربوده شده است و آدم ربایان طی تماس تلفنی خواستار دریافت مبلغ ۵۰۰ هزار تومان شده‌اند.

وی افزود: بلافاصله مامورین ضمن هماهنگی با مقام قضایی در محل قرار کمین کردند که یکی از آدم ربایان جهت تحویل وجه حاضر و بلافاصله توسط مامورین دستگیر شد.

کریمی تصریح کرد: متهم دستگیر شده در بازجویی محل مخفیگاه خود را که در بیابان‌های حاشیه شهر بوده فاش کرد.

فرمانده انتظامی استان خراسان رضوی بیان کرد: مامورین بلافاصله در محل مخفیگاه حاضر و موفق به دستگیری دو آدم ربای دیگر و رهایی فرد گروگان شدند.

وی اظهارکرد: متهم چهارم نیز شناسایی و تلاش برای دستگیری وی ادامه دارد. متهمان در تحقیقات اولیه انگیزه خود را وصول طلب اعلام کرده اند.

کد مطلب 4100849

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