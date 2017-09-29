نظامیان رژیم صهیونیستی به مناسبت فرا رسیدن یکی از اعیاد یهودیان، ضمن محاصره مناطق مختلف کرانه باختری، گذرگاه های مرزی آن با نواز غزه را به طور کامل مسدود کردند.