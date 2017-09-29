به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری «وفا»، اقدامات خصمانه صهیونیست ها در اراضی اشغالی همچنان ادامه دارد.
بر اساس این گزارش، نظامیان صهیونیست از شب گذشته مناطق مختلف کرانه باختری را به محاصره خود درآوردند.
صهیونیستها همزمان با فرا رسیدن یکی از اعیاد یهودیان تحت عنوان عید غفران، کرانه باختری را محاصره کرده اند.
علاوه بر این، رژیم صهیونیستی تمامی گذرگاه های مرزی کرانه باختری و نوار غزه را مسدود کرده است.
رسانه های صهیونیستی اعلام کردند که این وضعیت امنیتی تا نیمه شب شنبه ادامه پیدا خواهد کرد.
از سوی دیگر، نظامیان صهیونیست ضمن یورش به مناطق مختلف کرانه باختری ۱۱ فلسطینی را بازداشت کردند.
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