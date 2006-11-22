مسابقات کاراته قهرمانی کشور به میزبانی قم برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر در قم، هفتمین دوره مسابقات قهرمانی کاراته کشور سبک شوتوکان با حضور 20 استان از سراسر کشور طی روزهای پنجشنبه و جمعه هفته جاری در سالن دو هزار نفری شهید حیدریان قم برگزار میشود.
در این رقابتها نزدیک به 200 کاراته کا از سراسر کشور که در بین آنها چهرههای برتر کاراته جهان و آسیا دیده میشود در قم به میدان میروند.
تیم کاراته استان قم نیز با 50 کاراته کار که منتخبی از باشگاههای استان را تشکیل میدهند با چهرههای مطرحی چون مجید عبدالحسینی علیرضا کتیرایی، علی داودآبادی، سیدعلی بنیحسین، احسان بهرامی، محمد تقیزاده و... به مصاف حریفان خواهند رفت.
رضا ملکی رییس هیأت کاراته استان در رابطه با این مسابقات گفت: ما برای این که بار دیگر جایگاه کاراته قم را به رخ کاراته ایران بکشیم، تصمیم گرفتیم که میزبانی این مسابقات را بپذیریم تا بیشترین نفرات اعزامی به مسابقات جهانی و آسیایی این سبک از استان قم باشند.
رییس هیأت کاراته استان در رابطه با آمادگی و میزبانی قم گفت: با تلاش بچهها و کمکهای مدیرکل تربیت بدنی استان آقای بهمن نیکخو همه چیز برای برگزاری هرچه بهتر این رقابتها آماده است و درحال حاضر هیچ مشکلی وجود ندارد و امید دارم که کاراته کاهای قمی بار دیگر با مبارزات خوب خودشان قدرت کاراته استان را به نمایش بگذارند.
ملکی درپایان از برگزاری کلاس ارتقاء داوری در قم خبر داد و گفت: طی امروز و فردا کلاس استاژ و ارتقاء داوری با حضور کلیه داوران زن و مرد کشور زیر نظر استاد محمد علی مردانی ریاست کمیته داوران فدراسیون کاراته ایران در قم برگزار میشود که این کلاس میتواند در سطح ارتقا فنی داوران استان بسیار مفید و مؤثر باشد.
مسابقات کاراته قهرمانی کشور با رقابت دیدنی قهرمانان جهان و آسیا پایان هفته جاری در قم برگزار میشود.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، هفتمین دوره مسابقات قهرمانی کاراته کشور سبک شوتوکان با حضور 20 استان از سراسر کشور طی روزهای پنجشنبه و جمعه هفته جاری در سالن دو هزار نفری شهید حیدریان قم برگزار میشود.
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