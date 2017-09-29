اروپا از تجربه داعش درس بگیرد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین کاظم فتاح دماوندی در خطبه های نماز جمعه دماوند، ضمن تسلیت ایام عزاداری سید و سالار شهیدان، به فرمایشاتی از امام راحل(ره) در خصوص اهمیت عزاداری محرم اشاره کرد و گفت: گریه کردن در عزای امام حسین(ع) زنده نگه داشتن نهضت اسلامی است، امام حسین(ع) همه چیز خود را فدای اسلام کرد و در برابر یک لشکر قدرتمند ایستاد و به قدرت بزرگ آن ها «نه» گفت، عاشور با «نه» بزرگ خود، یزیدیان کل تاریخ را نفی کرد.

وی افزود: مقابله اسلام با کفر و عدل با ظلم، عدد کم و ایمان زیاد با عدد زیاد بی ایمان، این ها درس های بزرگ عاشورا است، زمانی که کار برای خدا باشد، شکستی در آن نیست، امروز هم ما در عرصه بین المللی با زورگویان عالم در جنگ هستیم و با تاسی به امام حسین(ع) در برابر استکبار جهانی ایستادیم.

دشمن راضی به پیشرفت مانیست

امام جمعه دماوند با بیان این که دشمنان قسم خورده ما هرگز به پیشرفت ما رضایت نخواهند داد، اضافه کرد: ما با تعامل با دنیا موافقیم، اما با تکیه بر قدرت و توان مندی داخلی و باید توان داخلی را هرچه بیشتر تقویت کنیم، در عرصه مذاکرات هسته ای هم مقام معظم رهبری بارها تذکر دادند، که باید دقت و مراقبت لازم را داشت.

فتاح دماوندی با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری گفت: سران نظام سلطه در همین قضیه برجام و مسائل هسته ای، هر روز یک شرارتی از خود نشان می دهند و برخورد نظام امریکا با این مذاکرات هسته ای، ظالمانه، زورگویانه و قلدرمابانه است.

وی افزود: ملت باید در مقابل این موضع گیری های سران نظام سلطه اثبات کند که روی پای خود ایستاده است و به برکت امام حسین(ع) زیر بار زور نمی رود.

امام جمعه دماوند با بیان این که آمریکایی ها بدانند که ملت ایران بر مواضع شرافتمندانه خود خواهد ایستاد، گفت: عقب نشینی در قاموس جمهوری اسلامی معنا ندارد و زورگویی در ایران جواب نخواهد داد و در قضیه برجام، هر حرکت غلط نظام سلطه با عکس العمل جمهوری اسلامی مواجه می شود.

همه پرسی استقلال کردستان عراق، اقدامی است که با قانون اساسی عراق مغایرت دارد

خطیب جمعه دماوند با بیان اینکه ما باید این روزها به توطئه های نظام سلطه توجه داشته باشیم گفت: وقتی در عراق و سوریه ریشه داعش و تکفیرها در حال خشکیدن است و درحال سقوط و از بین رفتن هستند می بینیم که طرح جدید صهیونیستی اجرا می شود به نام همه پرسی استقلال کردستان عراق، اقدامی که با قانون اساسی عراق مغایرت دارد و سازمان ملل هم اقدام به مخالفت کرده و کشورهای ایران و ترکیه و عراق هم اعلام مخالفت کرده اند.

فتاح دماوندی در ادامه افزود: اما آمریکا بازی دوگانه ای را درپیش گرفته است از سوئی با همه پرسی مخالفت می کند و از سوی دیگر مشاوران آمریکایی درکنار مسعود بارزانی این روند را هدایت می کنند، اگر آمریکا با این همه پرسی مخالف است چرا هیچ اقدام عملی انجام نداد.

وی گفت: اما آقای بارزانی فراموش کرده است که وقتی داعش به اربیل حمله کرد این سردار سلیمانی ما بود که او را نجات داد و اگرکمک های ایران نبود داعش نه تنها کردستان و عراق و اربیل بلکه کل عراق را فتح کرده بود و بارزانی خودش گفته بود که در زمان حمله داعش به اربیل از سفیر آمریکا کمک خواست اما هیچ کمکی نکردند اما ملت ایران این تجربه هارا پشت سر گذاشته است.

اروپا از تجربه داعش درس بگیرد

امام چمعه دماوند اظهار داشت: در اوایل انقلاب قائله های قومی و مذهبی به دست چمران ها و بروجردی ها خاموش شد و در این کشور به لطف خدا و مدد قرآن و اهل بیت و وحدت و صمیمیت و همدلی بین اقوام مختلف حاکم است و فارس و کرد و لر و بلوچ و عرب و ترک و شیعه و سنی همه تحت حکومت اسلام و زیر پرچم جمهوری اسلامی زندگی می کنند و باید خدا را بر این نعمت بزرگ شکر کنیم و مواظب باشیم دشمنان بین ما تفرقه نیندازند البته اروپا باید از تجربه داعش درس بگیرد و بداند که هرگونه نا امنی و بی ثباتی در منطقه خاورمیانه به صورت ویروس مهلک به اروپا منتقل خواهد شد کما اینکه درموضوع داعش این اتفاق افتاد بنابراین باید از شکل گیری نا امنی جدید در منطقه جلوگیری کنند.

وی با اشاره به اینکه این شبها و روزها مسلمین مظلوم جهان را از یاد نبریم بیان داشت: لازم است برادران شیعه و مسلمان ما در بحرین و عربستان و نیجریه و یمن و عراق و افغانستان و پاکستان و سوریه و فلسطین و میانمار را از یاد نبریم و به کمک آنها اقدام کنیم.

برگزاری باشکوه مراسم عاشورا و عزاداری

فتاح دماوندی بیان داشت: نکته دیگر تذکر رهبر به عزای حسینی و تلاش برای هرچه باشکوه تر برگزار کردن مراسم عاشوراست، چرا که امام امت فرمود؛ تکلیف مردم است دسته های شکوهمند بیرون بیاورند و امام حاضرمان امام خامنه ای فرمودند؛ همین عزاداری متعارفی که مردم می کنند، دسته جات سینه زنی راه می اندازند علم بلند می کنند اظهار محبت می کنند شعار می نویسند می خوانند و گریه می کنند اینها ارتباط عاطفی را بیشتر می کند اینها خیلی چیزهای خوبی است اما عزیزان باید مواظب باشیم عزاداری ها به گناه آلوده نشود.

وی در پایان اظهار داشت: اما از هر عملی که باعث اذیت و آزار مردم می شود باید پرهیز کرد بانوان باید حجاب خود را حفظ کنند اگر کسی هست که بزک کرده و با آرایش تحریک کننده به مجلس عزا آمده اید باید همه به اون تذکر بدهند همه مسئول هستند بانوان نیز با زبان نرم به آنها تذکر بدهند.