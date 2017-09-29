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۷ مهر ۱۳۹۶، ۱۰:۵۸

مدیرکل منابع طبیعی لرستان خبر داد:

تهیه هیزم آیین«گل مالی»در لرستان/استقرار ۴۰اکیب نظارتی در جنگل‌ها

تهیه هیزم آیین«گل مالی»در لرستان/استقرار ۴۰اکیب نظارتی در جنگل‌ها

خرم‌آباد- مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری لرستان از تهیه هیزم موردنیاز مراسم «گل مالی» عزاداران حسینی و برخورد با متخلفان قطع درختان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، شیرزاد نجفی صبح جمعه در جلسه هماهنگی با هیئت های مذهبی استان، گفت: اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری لرستان در راستای حفاظت از جنگل ها و جلوگیری از قطع درختان توسط افراد سود جو، در راستای تأمین هیزم مورد نیاز هیئت های مذهبی در ایام تاسوعا و عاشورای حسینی اقدام به جمع آوری هیزم غیر جنگلی مورد نیاز کرده است.

توزیع هیزم در روزهای جمعه و شنبه

وی با بیان اینکه هیئت های مذهبی با در دست داشتن حواله شورای هیئت های مذهبی می توانند نسبت به دریافت سهمیه هیزم خود اقدام کنند، عنوان کرد: هیزم مورد نیاز طی روزهای جمعه و شنبه در میان هیئت های عزاداری توزیع می شود.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری لرستان با تاکید بر تشدید نظارت ها در روزهای تاسوعا و عاشورا یادآور شد: در این راستا با تشکیل ۴۰ اکیب یگان حفاظت منابع طبیعی با همکاری نیروی انتظامی، گذرگاه های منتهی به جنگل های استان پوشش داده خواهد شد و از ورود هرگونه اره موتوری و دستی و آلات قطع درختان به جنگل جلوگیری می شود.

برخورد قاطع و قضایی با متخلفان

نجفی یادآور شد: با کسانی که به قصد تخریب درختان و جمع آوری هیزم وارد جنگل ها شوند برخورد قاطع و قضایی صورت می گیرد.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری لرستان خواستار فرهنگ سازی در این زمینه شد و بیان داشت: متاسفانه در فرآیند استفاده از چوب نیز ما شاهد اسراف برخی هیئت های مذهبی هستیم و بعضی از هیئت ها آتش زدن هیزم را از دو تا ۳ ساعت قبل از آغاز مراسم شروع می کنند و این موضوع تا ساعت ها پس از پایان مراسم نیز ادامه دارد که این امر موجب می شود هیزم بیشتری مورد نیاز باشد.

کد مطلب 4100880

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