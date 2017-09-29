تجمع بزرگ عاشورائیان در کرمانشاه برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با هشتمین روز از ماه محرم، تجمع بزرگ عاشورائیان در شهر کرمانشاه برگزار شد.

تجمع عزاداران حسینی در سبزه میدان کرمانشاه با مداحی حاج یزدان ناصری، حاج تقی مقدسی، حاج ارسلان یاوری و با حضور باشکوه زنان و مردان عزادار برگزار شد.

عاشقان ابا عبدالله الحسین علیه السلام در آستانه تاسوعا و عاشورای حسینی، گرد هم آمدند و در سوگ شهادت سرور و سالار شهیدان و یاران باوفایش بر سر و سینه زدند.

این مراسم با حضور هیئات عزاداری و دسته جات سینه زنی با مداحی مداحان اهل بیت علیهم السلام در سبزه میدان کرمانشاه برگزار شد.

حضور اقشار مختلف مردم در مراسم عزای امام حسین علیه السلام مشهود بود و عزاداران در سوگ شهادت سرور و سالار شهیدان اشک ماتم ریختند.