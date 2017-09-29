گوترش: خشونتها علیه مسلمانان روهینگیا در میانمار باید پایان یابد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گاردین، «آنتونیو گوترش» دبیرکل سازمان ملل در اولین نشست شورای امنیت در چندسال اخیر درباره اوضاع رقت بار مسلمانان ِ ایالت «راخین» واقع در شمال غرب میانمار در سخنانی اعلام کرد: خشونت های در میانمار چه برخوردار از عناصر نظامی وچه قومی- نژادی باید پایان یابد.

دبیرکل سازمان ملل ادامه داد: (مسلمانان) روهینگیا باید اجازه بازگشت به سرزمین خود را داشته باشند.

«آنتونیو گوترش» در ادامه افزود: بحران کنونی سریع ترین فوریت آوره گستری و نیز کابوس حقوق بشری در جهان است.

گفتنی است، از ۲۵ آگوست سال جاری میلادی نظامیان ارتش میانمار به همراه بودائیان افراطی به بهانه واهی حمله گروهی از مسلمانان ایالت راخین در غرب میانمار به چند پُست بازرسی مرزی، در سایه سکوت مدعیان حقوق بشر و طرفداران دروغین دموکراسی تعداد زیادی از مسلمانان را به قتل رسانده، به زنان تعرض کرده، منازل و مزارع آن ها را به آتش کشیدند و به این ترتیب تعداد زیادی از این افراد را آواره کشور همسایه یعنی بنگلادش کرده اند.