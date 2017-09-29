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۷ مهر ۱۳۹۶، ۱۱:۲۳

مدیرکل حفاظت محیط‌زیست لرستان:

عزاداران حسینی نسبت به جمع آوری پسماند نذورات اهتمام داشته باشند

عزاداران حسینی نسبت به جمع آوری پسماند نذورات اهتمام داشته باشند

خرم‌آباد- مدیرکل حفاظت محیط‌زیست لرستان گفت: عزاداران حسینی و مسئولان هیئت‌های مذهبی نسبت به جمع‌آوری پسماندهای توزیع نذورات اهتمام داشته باشند.

به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد فتحی بیرانوند صبح جمعه در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه هر ساله با فرا رسیدن ایام محرم و صفر حجم زیادی از نذورات در ظروف پلاستیکی و یکبار مصرف در مساجد، هیئت‌ها و تکایای مذهبی در سطح شهر توزیع و حجم انبوهی از زباله های پلاستیکی در سطح معابر و خیابان های شهر رها می‌شود، اظهار داشت: این امر می تواند ضمن به خطر انداختن سلامت شهروندان زمینه آلودگی های زیست محیطی را فراهم کند و لازم است عزاداران حسینی و مسئولین هیئت های مذهبی ملاحظات زیست محیطی را دراین خصوص رعایت کنند.

وی از هم استانی ها و عزادران حسینی خواست که حتی الامکان برای توزیع نوشیدنی های گرم مانند شیر و چای از لیوان های کاغذی استفاده و نسبت به جمع آوری و مدیریت پسماندها در این ایام توجه ویژه و جدی داشته باشند.  

مدیرکل حفاظت محیط زیست لرستان با بیان اینکه بنر هایی با مضامین توصیه ها و ملاحظات زیست محیطی در جایگاه های اصلی عزاداری و تکایا در سطح شهر  نصب شده است، تصریح کرد: از مسئولین هیئت ها و تکایای مذهبی درخواست می شود که در محل توزیع نذورات، کیسه های پلاستیکی و سطل های زباله  قرار داده و نظارت لازم را بر جمع آوری و جلوگیری از پخش شدن این ظروف در سطح خیابان ها داشته باشند.

فتحی بیرانوند در خصوص اجرای مراسم گل مالی و تهیه هیزم، از مردم خواست که از قطع اشجار خودداری کرده و از راه های جایگزین مانند بکارگیری مشعل های گازی استفاد کنند.

کد مطلب 4100906

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