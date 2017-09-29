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۷ مهر ۱۳۹۶، ۱۱:۲۴

دبیر ستاد امربه معروف خراسان رضوی عنوان کرد:

نظارت همگانی در چارچوب امربه‌معروف مشکلات جامعه را حل می‌کند

نظارت همگانی در چارچوب امربه‌معروف مشکلات جامعه را حل می‌کند

مشهد- دبیر ستاد امربه‌معروف و نهی از منکر خراسان رضوی گفت: نظارت همگانی در چارچوب قانون امربه‌معروف و نهی از منکر می‌تواند مشکلات جامعه را حل کند.

به گزارش خبرنگارمهر، عبدالله ارجاعی ظهر جمعه در سخنرانی پیش از خطبه های نماز جمعه مشهد اظهار کرد:طبق قانون در بیشتر کشور های اروپایی و در ایالات متحده اگر فردی شاهد وقوع جرمی باشد و آن را گزارش نکند همزمان با مجرم مورد عقوبت قرار می گیرد و تعقیب حقوقی و قانونی می شود.

وی افزود: این مهم در کشور ما نیز در اصل هشتم قانون اساسی به عنوان امر به معروف و نهی از منکر به رسمیت شناخته شده است.

دبیر ستاد امربه معروف و نهی ازمنکر خراسان رضوی بیان کرد: سال ۹۴ قانون حمایت از آمران به به معروف و ناهیان از منکر توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و قانونی شد.

ارجاعی گفت: در این قانون تاکید شده ستادهای امربه معروف و نهی از منکر باید در همه استان ها تشکیل شود و موضوعات مرتبط با این فریضه دنبال شود.

دبیر ستاد امربه معروف و نهی ازمنکر خراسان رضوی  بیان کرد: در خراسان رضوی نیز طی  یک و نیم سال گذشته تشکیل ستاد امربه معروف دست آوردهایی خوبی داشته  است که از آن جمله می توان به راه اندازی فرهنگسرای امربه معروف برای نخستین بار در کشور و ایجاد مرکز تخصصی آموزش های امربه معروف برای اولین بار در مشهد خبر داد.

وی گفت: امربه معروف و نهی از منکر مانند نماز واجب است و همانگونه که در روز قیامت از نماز سوال می شود از انجام این فریضه الهی نیز سوال می شود.

ارجاعی اظهارکرد:امروز قانونی قوی از آمر به معروف و ناهی از منکر  حمایت می کند و آن موضوعی که در گذشته بود امروز منتفی است و زمینه اجرای احکام الهی فراهم است.

دبیر ستاد امربه معروف و نهی ازمنکر خراسان رضوی تاکید کرد: امام حسین(ع) برای اجرای امربه معروف و نهی ازمنکر خودشان را دچاربزرگترین غم قرن ها کرد و ما نیز باید با الگو گیری از ایشان به این فریشه الهی توجه کنیم.

وی خاطرنشان کرد: اگر می خواهیم خوبی ها در جامعه گسترش یابد و بدی ها رخت بربند و مفاسد اخلاقی کاهش یابد باید به موضوع نظارت همگانی توجه کنیم.

ارجاعی گفت: مسلما قوی ترین و بهترین راه برای کاهش آسیب های اجتماعی موضوع نظارت اجتماعی است و اگر ما در مقابل ناهنجاری ها احساس تکلیف کنیم مشکلات حل می شود.

دبیر ستاد امربه معروف و نهی ازمنکر خراسان رضوی خاطرنشان کرد: در نظام جمهوری اسلامی نیاید به من چه و به تو چه معنایی داشته باشد.

کد مطلب 4100907

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