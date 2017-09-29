بیش از ۳۰۰ روحانی به مساجد گرگان اعزام شدند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسن مهاجر نیشابوری، ظهر جمعه در بین خبرنگاران استان اظهار کرد: با فرا رسیدن ایام ماه محرم برنامه های متفاوتی در دستور کار قرار گرفت که با همکاری برخی از دستگاه های مربوطه در حال انجام است.

وی با اشاره به اینکه امسال ۳۰۰ روحانی به منظور تبلیغ، ترویج دین و پاسخ گوی به مسائل شرعی در سطح شهرستان گرگان اعزام شدند، افزود: ۱۰۰ روحانی خارج از استان وارد شهرستان گرگان شدند.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی گرگان گفت: این روحانی ها بیش از ۲۲۰ مسجد و ۱۰۰ تکیه، حسینیه و فاطمیه این شهرستان را تحت پوشش قرار خواهند داد.

وی تصریح کرد: امسال همچون سال های گذشته اجتماع تاسوعا حسینی با قدرت و قوت بیشتری با همکاری هیئت رزمندگان ساعت ۹ صبح در خیابان امام خمینی(ره) گرگان با حضور مداحان و ذاکران اهل بیت(ع) برگزار می شود.

نیشابوری در خصوص برنامه های روز عاشورا در گرگان، اظهار کرد: امسال در روز عاشورا قبل از اقامه نماز تلاوت قرآن کریم، زیارت وارث مداحی مداحان را خواهیم داشت، سپس در هنگام ظهر، نماز ظهر عاشورا به امامت آیت الله نورمفدی نماینده ولی فقیه و امام جمعه گلستان در خیابان امام خمینی(ره) برگزار می شود.

وی برگزاری مراسم در شهر قرق را یکی دیگر از برنامه های متمرکز دانست و تصریح کرد: این مراسم در روز عاشورا با حضور همه هیئت های مذهبی در شهر قرق برگزار خواهد شد.