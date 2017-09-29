به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت ملی نفت ایران،تست ۲۱ از ۲۸ روز به منظور تثبیت تولید زودهنگام در حداقل زمان مورد نیاز و پس از ۲۱ روز با موفقیت کامل به پایان رسید و هم اکنون روزانه بیش از ۳۱ هزار بشکه تولید دارد.

تولید اولیه این میدان از تاریخ ۲۳ اسفند ماه سال ۹۵ و به میزان ۱۵ هزار بشکه نفت در روز آغاز شد که از اردیبهشت امسال، تولید و ارسال روزانه حداقل ۳۰ هزار بشکه و تاکنون بیش از ۴.۵ میلیون بشکه نفت از این مشترک و پیچیده، با رعایت همه استانداردهای فنی، موارد کیفی و بدون هیچ حادثه منجر به فوت، محقق شده است.

تاکنون مجموع حفاری انجام شده برابر با ۶۸.۱۷۶ متر بوده که تعداد ۱۰ حلقه چاه پایان یافته هفت حلقه چاه دیگر نیز در دست حفاری است تا دستیابی به هدف تولید روزانه ۶۵ هزار بشکه از این میدان مشترک، میسر شود.

برای فاز دوم این طرح تولید روزانه ۱۰۰ هزار بشکه نفت پیش بینی شده است این طرح در چارچوب الگوی جدید قراردادهای نفتی و با مشارکت شرکت های خارجی اجرایی می شود.