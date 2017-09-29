به گزارش خبرنگار مهر، پیش از ظهر جمعه در ساعت ۱۰ و ۲۸ دقیقه و ۱۷ ثانیه زمین‌لرزه‌ای به بزرگی ۴ ریشتر، ۲۵ کیلومتری دوبرجی در شهرستان داراب را لرزاند.

این زمین‌لرزه در عمق ۲۲ کیلومتر رخ داده و طول و عرض جغرافیایی آن ۵۵.۴۴ و ۲۸.۲۴ بوده است.