به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله اسدالله ایمانی در خطبه های نماز جمعه امروز شیراز افزود: رمز پیروزی امام حسین(ع) مقاومت بود و رمز پیروزی انقلاب اسلامی نیز تا به امروز مقاومت است.

وی ادامه داد: امروز هم مقاومت انقلابیون عرصه را بر دشمنان تنگ کرده و هر روز شاهد به شهادت رسیدن گروهی از جوانان ادامه دهنده راه امام حسین(ع) هستیم.

امام جمعه شیراز تصریح کرد: تاسوعا و عاشورا وظایفی را بر عهده ما می گذارد، تاسوعا و عاشورا مظهر مقاومت و ایستادگی است، در صحنه عاشورا همه ارزش ها یک طرف قرار دارد و طرف دیگر نیز همه ضد ارزش ها نشان داده می شود.

آیت الله ایمانی افزود: تلاش کنیم که عاشورا ما را به خوبی هدایت کند و این مهم نیاز به اراده و تصمیم به ترک بدی دارد.

وی یادآور شد: طی چند روز گذشته شاهد یک تحول و دگرگونی بودیم و یک فراز در زندگی اجتماعی پدیدار شد که آنهم تشییع پیکر شهید حججی در مشهد، تهران، اصفهان و نجف آباد بود، این سوال برای عمده افراد طرح شد که چه شد که یک جوان کمتر از ۳۰ سال، کشور، جهان و منطقه را تحت تاثیر خودش قرار داد که رهبری جواب دادند، «اخلاص» و «نیت پاک»، «کار را به موقع انجام دادن» و عامل چهارم «نیاز داشتن جامعه به این کار».

نماینده ولی فقیه در فارس تاکید کرد: این عوامل چهارگانه شهید ححجی را حجت بر جامعه قرار داد، باید عظمت او را درک و آن را برای نسل های آینده حفظ کرد.

آیت الله ایمانی در ادامه سخنان خود با اشاره به اتفاقات کردستان عراق، گفت: همه با این اتفاقات مخالف بودند اما آمریکا و اسرائیل موافق بودند زیرا آنها اهداف بلندی را دنبال می کنند و کاری به منفعت کردها ندارند و آنها به فکر خودشان هستند.

وی با اشاره به اهداف آمریکا و اسرائیل یادآور شد: شکستن حرمت قانون اساسی عراق، به دنبال این هستند که بگویند قومیت های زیادی در کشورهای مختلف وجود دارد و آنها به دنبال شکستن حکومت مرکزی هستند و دنیا آشوب می شود و منفع آمریکا تامین می شود.

امام جمعه شیراز افزود: آمریکا به دنبال تغییر خاورمیانه به کشورهای کوچک است که خودشان آنها را تامین کنند و امروز فضا را برای ورود ارتش ترکیه به کرکوک و موصل آماده کردند و همین درس شود برای کشورهای همسایه، که جبهه مقاومت ضعیف شود.

آیت الله ایمانی تاکید کرد: آمریکا به دنبال شکستن مقاومت است.