درس «شرح بی نهایت » تهیه شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها، ارزش‌های دفاع مقدس بخشی از ارزش های اجتماعی در جامعه اسلامی محسوب می‌شوند که در مقطع زمانی خاصی به عنوان ارزش مطرح شده و حال با گذشت زمان، اهمیت حفظ آنها مسئله‌ای اجتماعی است، ‌مسئله‌ای که لازم است تا با برخورد مناسب از سوی برنامه‌ریزان فرهنگی و شرکت فعالانه در جریان «اشاعه فرهنگی» همراه شود.

پرداختن به مفاهیم و آموزه‌های دفاع مقدس خصوصا برای جوانان دانشجو ضرورتی غیر قابل انکار است. چرا که علیرغم اشتیاق و استقبال قاطبه جوانان مومن و انقلابی از مباحث دفاع مقدس، در فضای مجازی به این گونه مباحث کمتر پرداخته شده و یا محتواهای موجود حاوی شبهاتی است که ضرورت و اهمیت پرداختن به مفاهیم و آموزه‌های دفاع مقدس را مضاعف ساخته است.

کتب بسیاری در زمینه دفاع مقدس و ادبیات پایداری به چاپ رسیده است و فراخور زمان، نرم افزارهای مختلفی هم درباره این گنجینه پربها ارائه و تولید شده است اما با گردشی در فضای مجازی به این نکته پی می‌بریم که کمتر محتوایی در فضای مجازی به صورت منجسم و در قالب یک درسواره درباره دفاع مقدس ارائه شده است.

برهمین اساس، «درس شرح بی نهایت» توسط مرکز آموزش مجازی دانشگاهیان وابسته به نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری، با هدف ارتقای معارف دینی و انقلابی و آشنایی فرهیختگان جامعه با فرهنگ و آموزه های دفاع مقدس در هفت جلسه تهیه شد و تلاش دارد تا ابعاد مختلف فرهنگی تاثیرگذار در دفاع مقدس را مورد کنکاش قرار دهد و با تاکید بر این عناصر مهم، افق روشنی در پیش روی آیندگان روشن کند.

مرکز آموزش مجازی دانشگاهیان یک وبسایت آموزش مجازی است که خدمات رایگان آموزشی را به صورت شبانه روزی و از طریق اینترنت ارائه می‌دهد و تاکنون بیش از ۴۰۰ هزار دانشجو و استاد دانشگاه در این سامانه عضو شده‌اند. علاقمندان می توانند به منظور اطلاع بیشتر از این درس به وب سایت آموزش مجازی دانشگاهیان به نشانی http://ec.nahad.ir مراجعه کنند.