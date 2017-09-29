  1. بین الملل
  2. آسیای شرقی و اقیانوسیه
۷ مهر ۱۳۹۶، ۱۲:۴۷

در سایه سکوت مدعیان دروغین حقوق‌بشر؛

شمار قربانیان واژگونی قایق آوارگان روهینگیا به ۶۰ نفر افزایش یافت

شمار قربانیان واژگونی قایق آوارگان روهینگیا به ۶۰ نفر افزایش یافت

آژانس مهاجران سازمان ملل در سایه سکوت مدعیان دروغین حقوق‌ بشر از افزایش شمار قربانیان واژگونی قایق آوارگان مسلمان روهینگیا به ۶۰ نفر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، آژانس مهاجران سازمان ملل امروز جمعه در بیانیه ای اعلام کرد که شمار قربانیان واژگونی قایقِ حامل ۱۳۰ مسلمان روهینگیایی در خلیج بنگال به ۶۰ نفر افزایش یافته است.

این در حالیست که دیروز اعلام شده بود که در میان ۱۳ جسد پیدا شده، اجساد ۸ کودک نیز مشاهده شده است.

گفتنی است، از ۲۵ آگوست سال جاری میلادی نظامیان ارتش میانمار به همراه بودائیان افراطی به بهانه واهی حمله گروهی از مسلمانان ایالت راخین در غرب میانمار به چند پُست بازرسی مرزی، در سایه سکوت مدعیان حقوق بشر و طرفداران دروغین دموکراسی تعداد زیادی از مسلمانان را به قتل رسانده، به زنان تعرض کرده، منازل و مزارع آن ها را به آتش کشیدند و به این ترتیب تعداد زیادی از این افراد را آواره کشور همسایه یعنی بنگلادش کرده اند.

کد مطلب 4100974

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها