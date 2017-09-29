آزادسازی ۳ روستای استراتژیک در غرب «الحویجه» عراق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه سومریه نیوز، پیشروی های نیروهای عراقی در چارچوب مرحله دوم عملیات آزادسازی شهر الحویجه در استان کرکوک ادامه دارد.

بر اساس این گزارش، در ادامه این پیشروی ها، نیروهای عراقی موفق شدند بر سه روستای استراتژیک در غرب الحویجه مسلط شوند.

طبق اعلام رسانه های عراقی، روستاهای «الشجره»، «حمود الخلف» و «العبلات» در غرب الحویجه از تصرف داعشی ها خارج شدند.

صبح امروز حیدر العبادی نخست وزیر عراق دستور آغاز مرحله دوم عملیات آزادسازی الحویجه را صادر کرده بود.

گفتنی است، شهر حویجه در غرب استان کرکوک واقع شده است. این شهر به دلیل موقعیت جغرافیایی که دارد، از اهمیت استراتژیکی برخوردار است. حضور تروریست های تکفیری در شهر حویجه موجب شده تا آنها به استان های شالی عراق اشراف داشته باشند؛ استان هایی همچون صلاح الدین، دیالی و نینوا. درست به همین دلیل است که موقعیت جغرافیایی شهر الحویجه برای تروریست های تکفیری از اهمیت بسزایی برخوردار است.