  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۷ مهر ۱۳۹۶، ۱۲:۵۲

آزادسازی ۳ روستای استراتژیک در غرب «الحویجه» عراق

آزادسازی ۳ روستای استراتژیک در غرب «الحویجه» عراق

«شاکر جودت» فرماندهی نیروهای پلیس اتحادیه عراق از آزادسازی ۳ روستای استراتژیک در غرب شهر الحویجه در استان کرکوک خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه سومریه نیوز، پیشروی های نیروهای عراقی در چارچوب مرحله دوم عملیات آزادسازی شهر الحویجه در استان کرکوک ادامه دارد.

بر اساس این گزارش، در ادامه این پیشروی ها، نیروهای عراقی موفق شدند بر سه روستای استراتژیک در غرب الحویجه مسلط شوند.

طبق اعلام رسانه های عراقی، روستاهای «الشجره»، «حمود الخلف» و «العبلات» در غرب الحویجه از تصرف داعشی ها خارج شدند.

صبح امروز حیدر العبادی نخست وزیر عراق دستور آغاز مرحله دوم عملیات آزادسازی الحویجه را صادر کرده بود.

گفتنی است، شهر حویجه در غرب استان کرکوک واقع شده است. این شهر به دلیل موقعیت جغرافیایی که دارد، از اهمیت استراتژیکی برخوردار است. حضور تروریست های تکفیری در شهر حویجه موجب شده تا آنها به استان های شالی عراق اشراف داشته باشند؛ استان هایی همچون صلاح الدین، دیالی و نینوا. درست به همین دلیل است که موقعیت جغرافیایی شهر الحویجه برای تروریست های تکفیری از اهمیت بسزایی برخوردار است.

کد مطلب 4100979

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها