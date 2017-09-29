ابعاد نهضت عاشورا برای آحاد جامعه تبیین شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌ الاسلام محمد صباحی ظهر امروز در آیین نماز جمعه این هفته کرمان با تسلیت ایام سوگواری سالار شهیدان (ع) و یاران باوفایش گفت: باید ابعاد نهضت عاشورا برای احاد جامعه به ویژه جوانان تبیین شود.

وی از نهضت عاشورا به عنوان یک ایده و جهان بینی نام برد و افزود: امر به معروف و نهی از منکر از اصول اساسی این نهضت است.

حجت الاسلام صباحی با تاکید بر لزوم برگزاری آیین های عزاداری با حضور سخنرانان و مداحان باسواد گفت: باید اشعاری که توسط مداحان استفاده می شود دارای بار معنایی عمیق و در شان اهل بیت (ع) باشد.

امام جمعه موقت کرمان با تاکید بر لزوم عدم استفاده از آلات موسیقی در عزدارای های امام حسین (ع) گفت: باید مطالب و اشعار با حساسیت ویژه انتخاب شود.

حجت الاسلام صباحی بر لزوم آسیب شناسی آیین عزاداری امام حسین (ع) تاکید و تصریح کرد: باید روایات مستند و محکم و مطالب برگفته از کتاب های معتبر در مجالس بیان شود.

امام جمعه موقت کرمان با اشاره به ارادات برخی از افراد معقتد به ادیان دیگر به امام حسین (ع) افزود: باید سعی شود آیین های عزدارای در کمال اخلاص و پرهیز از ریا برگزار شود.

وی همچنین با گرامیداشت یاد و خاطره شهید مدافع حرم محسن حججی گفت: این شهید بزرگوار قدم در راه سیدالشهدا (ع) گذاشت.

حجت الاسلام صباحی همچنین هفتم مهرماه روز ملی ایمنی و آتش نشانی را گرمیداشت و تصریح کرد: آتش نشانان با فداکاری برای نجات جان مردم تلاش می کنند.