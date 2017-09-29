به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المیادین، سه کاروان نظامی عراقی فردا از بغداد به سمت اقلیم کردستان به حرکت درخواهد آمد.

بر اساس این گزارش، کاروان های نظامی عراق برای بازپس گیری گذرگاه های مرزی اقلیم کردستان به سمت این منطقه حرکت می کنند.

درهمین ارتباط، یک منبع آگاه به المیادین گفت: کاروان های نظامی به صورت هوایی به سمت گذرگاه «ابراهیم الخلیل» در مرزهای ترکیه حرکت می کنند.

از سوی دیگر، «اسپوتنیک» به نقل از یکی از نمایندگان کُرد پارلمان عراق اعلام کرد کردستان با تحویل ۳ گذرگاه زمینی خود به بغداد موافقت کرده است.