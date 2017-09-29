به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سید یوسف طباطبایی‌نژاد ظهر امروز در خطبه‌های این هفته نماز جمعه اصفهان با تشکر از حضور پرشور مردم تهران، مشهد، اصفهان و نجف‌آباد در مراسم تشییع «شهید حججی» اظهار داشت: تمامی شهدای مدافع حرم که جان پاک خویش را در راه دفاع از ارزش‌های اسلامی و برای جلوگیری از گام نهادن دشمنان بر این سرزمین فدا کردند برای ما ارزشمند هستند اما شهادت شهید حججی عزیز به دلایلی در جامعه نمود بیشتری یافت.

وی با بیان اینکه صحنه‌های اسارت و ظلم جنایتکاران داعشی در قبال این شهید و اقتدار و صلابت وی در برابر دشمنان این شهید را عزیز کرده است، افزود: داعش با پخش این تصاویر به دنبال ایجاد ترس در ملت ایران بودند اما ایستادگی خانواده این شهید و تشییع حماسی گونه شهید حججی به دنیا نشان داد که این ملت از نوع تهدیدها هراسی ندارد و تا آخرین نفس در راه ترویج فرهنگ ناب حسینی تمام تلاش خود را به کار خواهد بست.

مطرح شدن موضوع استقلال کردستانِ عراق نقشه جدید آمریکا و اسرائیل است

امام جمعه اصفهان در بخش دیگری از سخنان خود به همه‌پرسی در عراق اشاره و بیان داشت: کاملا مشخص است که در مطرح شدن موضوع استقلال کردستانِ عراق، دولت های آمریکا و اسرائیل دست داشته و نقشه‌هایی در سر دارند تا متممی برای اسرائیل ایجاد کنند.

وی با اشاره به لزوم توجه وافر مردم منطقه به ویژه مردم عراق نسبت به این موضوع تصریح کرد: آمریکا و اسرائیل پس از شکست‌های پی در پی در سوریه، عراق، لبنان و دیگر کشورهای منطقه و با توجه به احتمال قریب‌الوقوع مرگ داعش می‌خواهند ماجرای جدیدی در منطقه به نفع منافع خود ایجاد کنند.

همه پرسی برای جداسازی کردستان برخلاف قانون عراق است

آیت‌الله طباطبایی نژاد همه پرسی برای جداسازی کردستان را برخلاف قانون کشور عراق برشمرد و گفت: مسئولان و دولت عراق باید با هوشیاری با این توطئه برخورد کنند و ایران، مردم عراق و دیگر کشورهای منطقه نیز برای مبارزه با این توطئه از آنها حمایت خواهند کرد.

با پرهیز از هنجارشکنی‌های نامناسب حرمت عاشورای حسینی حفظ شود

امام جمعه اصفهان در بخش دیگری از صحبت‌های خود با اشاره به فرموده امام خمینی مبنی بر اینکه (ره) «محرم و صفر است که اسلام را زنده نگه داشته است»، گفت: باید دقت کنیم در روزهای پیش رو حرمت عاشورای حسینی حفظ شود و با پرهیز از هنجارشکنی‌های نامناسب و مقابله با آنها الگوی منطقه در میان کشورهای اسلامی باشیم.

وی در بخش دیگری از خطبه‌های نماز جمعه با اشاره در پیش رو بودن روز نیروی انتظامی تاکید کرد: نیروی انتظامی در کنار امنیت فیزیکی به موضوع امنیت معنوی و دینی مردم نیز توجه داشته باشد و در قبال ناهنجاری‌های جامعه برنامه‌ریزی‌های لازم را به سرانجام رساند.