«مولود اویسال» شهردار جدید استانبول شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، «مولود اویسال» (Mevlüt Uysal) پس از استعفای «قدیر توپباش» (Kadir Topbaş) در روز جمعه گذشته، به عنوان شهردار جدید استانبول در ترکیه انتخاب شد.

لازم به ذکر است، «قدیر توپباش» پس از ۱۳ سال عهده داری ریاست شهرداری بزرگترین شهر ترکیه، جمعه گذشته از این سمت کناره گیری کرده بود.

توپباش ۷۲ ساله بدون اشاره به دلیل خاصی، از این سمت که پیشتر بین سال های ۱۹۹۴ تا ۱۹۹۸ در دست «رجب طیب اردوغان» بود، استعفا داد.

وی در کنفرانسی مطبوعاتی گفته بود که هر چند از این پست کلیدی استعفا می دهد اما ارتباط و عضویت در حزب متبوعش «عدالت و توسعه« برقرار است.

بر این اساس توپباش پس از نتایج همه پرسی اخیر ترکیه که با پاسخ منفی اکثریت شهروندان استانبول و آنکارا همراه بود، تحت فشار قرار داشت.

گفتنی است همه پرسی تغییر قانون اساسی ترکیه که با نتیجه ضعیف ۵۱.۵ درصد به پیروزی رسید، مقامات حزب حاکم را بر آن داشت که تغییراتی جدی در ساختار سیاسی و راهبرد خود به وجود آورند.