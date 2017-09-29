  1. بین الملل
  2. اروپا
۷ مهر ۱۳۹۶، ۱۴:۵۷

«مولود اویسال» شهردار جدید استانبول شد

«مولود اویسال» شهردار جدید استانبول شد

«مولود اویسال» به عنوان جانشین «قدیر توپباش» به عنوان شهردار جدید استانبول منصوب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، «مولود اویسال» (Mevlüt Uysal) پس از استعفای «قدیر توپباش» (Kadir Topbaş) در روز جمعه گذشته، به عنوان شهردار جدید استانبول در ترکیه انتخاب شد.

لازم به ذکر است، «قدیر توپباش» پس از ۱۳ سال عهده داری ریاست شهرداری بزرگترین شهر  ترکیه، جمعه گذشته از این سمت کناره گیری کرده بود.

توپباش ۷۲ ساله بدون اشاره به دلیل خاصی، از این سمت که پیشتر بین سال های ۱۹۹۴ تا ۱۹۹۸ در دست «رجب طیب اردوغان» بود، استعفا داد.

وی در کنفرانسی مطبوعاتی گفته بود که هر چند از این پست کلیدی استعفا می دهد اما ارتباط و عضویت در حزب متبوعش «عدالت و توسعه« برقرار است.

بر این اساس توپباش پس از نتایج همه پرسی اخیر ترکیه که با پاسخ منفی اکثریت شهروندان استانبول و آنکارا همراه بود، تحت فشار قرار داشت.

گفتنی است همه پرسی تغییر قانون اساسی ترکیه که با نتیجه ضعیف ۵۱.۵ درصد به پیروزی رسید، مقامات حزب حاکم را بر آن داشت که تغییراتی جدی در ساختار سیاسی و راهبرد خود به وجود آورند.

کد مطلب 4101056

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها