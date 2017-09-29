به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله قربانعلی دری نجف آبادی در خطبه های نماز عبادی سیاسی روز جمعه در مصلای بیت المقدس شهر اراک اظهار داشت: امسال عزاداری ایام محرم در کشور همراه با تشییع و بزرگداشت شهید حججی بود که در مقابله ها تکفیری ها و دفاع از حرم اهل بیت(ع) جان خود را فدا کرد و الگویی شایسته برای همه ما در حق طلبی و ایستادگی است.

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی افزود: این تفکر شهادت طلبی که امروز در وجود ملت ایران نقش بسته پیامی است که از کربلا و عاشورای حسینی برجای مانده و ما استقلال و عزت و اقتدار خود را با هیچ چیز معاوضه نمی کنیم.

دری نجف آبادی بیان کرد: مردم ایران همواره در عرصه های مختلف نشان داده اند که صاحب بصیرت و هوشیاری هستند و ولایتمداری در سرلوحه کار آنها قرار دارد.

ترویج فرهنگ عاشورایی عامل ایستادگی و مقاومت

وی گفت: ترویج فرهنگ شهادت طلبی و عاشورایی در جامعه، ایستادگی و مقاومت ما را از افزایش می دهد که این مهم سدی بر برابر توطئه ها و هجمه ها مختلف دشمنان اسلام است.

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی توضیح داد: عزاداری های حسینی باید به گونه ای برگزار شود که هم پرمحتوا بوده و هم از هرگونه خرافه گرایی و بدعت در این مراسمات پرهیز شود و آنچه که بیش از همه باید مدنظر باشد ذکر پیام اصلی قیام اباعبدالله الحسین(ع) است.

وی اضافه کرد: در این سوگواری ها باید دین مبین اسلام و اهل بیت عصمت و طهارت(ع) را به خوبی به جهانیان بشناسانیم، تا از این طریق تلاش دشمن برای ارائه تصویر نامطلوب از اسلام و مسلمانان ناکام بماند.

اجرای امر به معروف و نهی از منکر ضرورت جامعه کنونی

امام جمعه اراک همچنین افزود: امر به معروف و نهی از منکر ضرورت جامعه امروز ماست و ترویج این فرضه دینی و الهی بسیاری از دغدغه های اجتماعی و آسیب ها را از پیش روی ما برمی دارد.

دری نجف آبادی بیان کرد: آمران به معروف و ناهیان از منکر باید برای ارتقای سلامت معنوی جامعه و دفاع از ارزش های دین و قرآن بکوشند و همه باید بدانند که آنچه ما را از دشمنان اسلام، حفظ می‎کند هویت دینی و ولایی ما است که همواره باید از آن صیانت شود.

وی تصریح کرد: اجرای فریضه امر به معروف و نهی از منکر در جامعه، زمین را برای جلوگیری از فساد و تقوامداری فراهم می کند، بنابراین یکی از ضروریاتی است که بایستی پیاده سازی شود و اپر کسی در این رابطه کوتاهی کند، در حقیقت خود و جامعه از این کوتاهی متضرر خواهند شد.

برگزاری همه پرسی استقلال کردستان عراق بدعت بود

امام جمعه اراک در بخش دیگر سخنان خود با اشاره به اتفاقات اخیر عراق خاطرنشان ساخت: طی روزهای اخیر در عراق همه پرسی جدایی کردستان این کشور برگزار شد که خلاف قانون اساسی آن و در حقیقت یک بدعت بود اما با حمایت صهیونیست ها و همچنین آل سعود، این توطئه شکل گرفت.

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی ادامه داد: این مساله به هیچ عنوان به نفع منطقه و کشورهای همسایه نیست و علیرغم مخالفت های بسیار صورت گرفته ازسوی کشورهای منطقه و همجوار، در واقع توطئه ای بود که دشمن به منظور دستیابی به اهداف شوم خود، آن را برنامه ریزی کرد.

دری نجف آبادی همچنین با اشاره به اتفاقات اخیر کارگری در اراک و درخواست کارگران برای پرداخت مطالباتشان، عنوان کرد: خوشبختانه بخش عمده از مطالبات کارگران دو شرکت آذرآب و هپکوی اراک روز گذشته واریز شد که امیدواریم این اقدام، زمینه را برای انگیزه بیشتر به منظور فعالیت و تولید از سوی آنان فراهم کند تا شاهد رونق تولید در صنایع استان باشیم.

وی افزود: از مسئولان انتظار می رود برای اینگونه مسائل یک چاره اندیشی اصولی اتخاذ کنند و مشکلات حوزه اشتغال و تولید به صورت ریشه ای حل شود تا دیگر شاهد بروز اتفاقاتی همچون تجمعات کارگری نباشیم.