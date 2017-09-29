به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام‌والمسلمین علی‌اکبر ایمانی در خطبه‌های این هفته نماز جمعه فردیس، بابیان اینکه وظیفه ما نهادینه کردن فرهنگ عاشورا و شهادت است، اظهار کرد: به عزاداری‌های حسینی نگاه‌های مختلفی می‌شود که یکی از آن‌ها با اصل برگزاری عزاداری مشکل دارد و رفتارهای روشنفکرانه دلیل و برهان‌هایی می‌آورند و برگزاری مراسم عزاداری حسینی را نهی می‌کنند.

امام‌جمعه فردیس در ادامه با اشاره به دیدگاه دیگری که می‌خواهد به‌هیچ‌وجه مراسم‌ها عزاداری برگزار نشود، عنوان کرد: افرادی که از این دیدگاه حمایت می‌کنند، به دلیل آنکه نمی‌توانند به‌صورت مستقیم مردم را از برگزاری این مراسم‌ها دور کنند، با راهکار ایجاد شور و هیجان بی‌مورد در عزاداری‌ها، می‌خواهند موجب تخریب محتوای عزاداری‌های حسینی شوند.

وی افزود: با توجه به هجمه‌های تخریب‌کننده به عزاداری‌ها، از مداحان می‌خواهیم حواسشان به محتوای عزاداری‌ها باشد.

امام‌جمعه فردیس با اشاره به اینکه مقام معظم رهبری به توجه ویژه به مراسم‌های عزاداری حسینی تأکیددارند، افزود: نگاه سوم به مراسم‌های عزاداری حسینی که نگاه شیعیان واقعی است، می‌گوید؛ باید از این مراسم‌ها بهترین استفاده را ببریم و ادامه‌دهنده راه امام حسین (ع) باشیم.

وی با اشاره به اینکه هدف قیام امام حسین (ع) این بود که در کوفه حکومت اسلامی تشکیل شود، تأکید کرد: عاشورا نماد امربه‌معروف و نهی از منکر است و ما باید از حماسه عاشورا درس بگیریم.

هدف درازمدت دشمنان از بین بردن اصل نظام جمهوری اسلامی است

امام‌جمعه فردیس بابیان اینکه از قیام عاشورا باید درس ایثار و شهادت بگیریم، خاطرنشان کرد: امام حسین (ع) در روز عاشورا برخلاف تفکر برخی، نه‌تنها شکست نخورد بلکه حماسه‌ای خلق کرد که پس از ۱۴۰۰ ماندگار مانده است.

وی رمز موفقیت و پیشرفت را درس گرفتن در نهضت حسینی دانست و گفت: رزمندگان اسلام با درس گرفتن از این نهضت در هشت سال دفاع مقدس با ظلم و ستم ایستادگی کردند و نشان دادند که ملت جمهوری اسلامی پیرو راه امام حسین (ع) هستند.

امام‌جمعه فردیس در بخش دیگری تأکید کرد: دشمنان اسلام در هدف کوتاه‌مدت خود سعی در ایجاد ناامنی در منطقه دارند، و هدف درازمدت آن‌ها از بین بردن اصل نظام جمهوری اسلامی است زیرا می‌دانند هرچه ایران قدرتمندتر شود، در خاورمیانه امنیت بیشتر می‌شود و جای دست‌درازی و آزار مردم بی‌گناه از سوی دشمنان اسلام در منطقه نخواهد بود.

وی با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری در رابطه با شهید حججی، اظهار کرد: شهید حججی فردی با اخلاص بود و درراه خدا برای حفاظت از حرم زینب (س) به جنگ با باطل رفت.

لزوم برخورد قاطعانه کشورهای منطقه با مسئله همه‌پرسی اقلیم کردستان

وی با اشاره به اینکه سرمایه‌گذاری‌های دشمنان اسلام با اقدامات رزمندگان اسلام بی‌اثر شد، اظهار کرد: به‌زودی بساط داعش از سوریه جمع می‌شود و نابودی آن را جشن خواهیم گرفت.

حجت‌الاسلام ایمانی با اشاره به داعش و فتنه اندازه‌هایی آن، خاطرنشان کرد: دشمنان اسلام پس‌ازآنکه از گروهک تروریستی داعش ناامید شدند، درصدد ایجاد فتنه دیگری در کردستان هستند و می‌خواهند با تجزیه کشورها، موجب ایجاد ناامنی در منطقه شوند.

حجت‌الاسلام ایمانی با اشاره به برگزاری رفراندوم در کردستان، بیان کرد: در نشستی با رهبر اقلیم کرد به وی گفته‌شده که کردستان بزرگ شکل می‌گیرد و کشورهای دیگر نیز تجزیه‌شده و بخش کردنشین آن به کردستان اختصاص پیدا می‌کند.

وی ادامه داد: اگر کشورهای حاشیه کردستان با این رفتار محکم برخورد کنند این فتنه کور می‌شود و آمریکا و اسرائیل به خواسته‌های خود نمی‌رسند.