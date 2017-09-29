به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام ابوالقاسم یعقوبی در خطبههای آیین عبادی سیاسی نماز جمعه این هفته بجنورد با تأکید بر حفظ هویت عزاداری در ایام محرم اظهار کرد: چنانچه واقع کربلا برای مردم درست تبیین شود قطعاً در زندگی نسل امروز تأثیرگذار خواهد بود ازاینرو روحانیون و مداحان در مجالس عزاداری اباعبدالله الحسین از تحریف و بیان مطالب غیرواقعی دوری کنند.
حجتالاسلام یعقوبی افزود: متأسفانه هرسال شیوههای جدیدی برای عزاداری امام حسین (ع) رسم میشود که مردمآزاری را به همراه دارد ازاینرو نهادهای مسئول در نحوه عزاداریها تجدیدنظر کنند.
وی تصریح کرد: برداشتن طبلهای بسیار بزرگ و علمهای سنگین علاوه بر اینکه برای سلامتی افراد ضرر دارد موردقبول نیز واقع نمیشود.
خطیب نماز جمعه بجنورد بیان کرد: درگذشته برای آغاز ماه محرم مراسم «علم بندان» برگزار میشد اما امروز ادوات جدید جای آن را گرفته است.
حجتالاسلام یعقوبی گفت: برای مراسمهای دینی و تأثیرگذار ضرورت دارد از وسایل مقدس و سالم استفاده شود تا گناهی به همراه نداشته باشد.
وی تأکید کرد: خواندن زیارت عاشورا، دعای عرفه و دیگر دعاها در کنار مداحی و سخنرانی قطعاً مراسم عزاداری را معنویتر میکند.
نماینده ولیفقیه در خراسان شمالی با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری برای برگزاری مراسم عزاداری بیان کرد: ایشان فرمودند عزاداریها باید سبب عمقبخشی علاقه مردم به اهلبیت (ع)، محکمتر شدن ارتباط مردم با اهلبیت (ع)، معرفی معرفت عاشورا و نیز عزاداریها ایمان و اعتقادات مردم را چند برابر کند.
حجتالاسلام یعقوبی اضافه کرد: روحانیون در منبرها از ایجاد خرافات و شبهه برای مردم دوری کنند و مطالب را شفاف، روشن و محکم بیان کنند.
وی همچنین به سخن امام خمینی (ره) در مورد کل یوم عاشورا اشاره کرد و گفت: امام راحل در معنی عاشورا فرمودند باید این روز مهم را سرلوحه زندگی قرار دهیم و آموزههای امام حسین (ع) را در زندگی ثبت کنیم؛ همانگونه که این امام بزرگوار در مقابل شیاطین ایستاد و حاصل عاشورا نه گفتن به استکبار شد ما نیز همیشه و در هر زمان به ابرقدرتها نه بگوییم.
خطیب نماز جمعه بجنورد مطرح کرد: واقعه عاشورا مظهر و نماد ایستادگی در برابر قدرتهای زورگو و ظالم است ازاینرو روحانیون ذهنها را باز کنند.
وی تصریح کرد: ملت ایران امروز با تأسی از واقعه عاشورا در برابر استکبار ایستادهاند و از همین رو مورد ظلم و تهمت قرارگرفتهاند اما هیچگاه از عربدهای مستکبران نترسیدهاند چراکه پیام عاشورا را بهدرستی درک کردهاند.
حجتالاسلام یعقوبی تأکید کرد: ازاینرو ضرورت دارد همواره عزاداریهای تاسوعا و عاشورا ضد استکباری باشد.
تقسیم مناطق کردنشین توطئه جدید آمریکا است
امامجمعه بجنورد همچنین به جریان تقسیم عراق و مستقل شدن مناطق کردنشین اشاره کرد و گفت: جدا کردن مناطق کردنشین توطئه جدید است که آمریکا به دلیل شکست خوردن تکفیریها در عراق و سوریه ایجاد کرده است.
وی بابیان اینکه آمریکا شبانهروز در حال توطئه علیه مسلمانان است، بیان کرد: تقسیم عراق موضوعی است که از مدتها پیش طراحیشده تا ملت اسلام را با چالش جدید روبرو کنند.
حجتالاسلام یعقوبی افزود: دشمن در هر طرحی شکست بخورد مجدد موضوعی جدید را به میان میآورد اما برای براندازی اسلام کور خوانده است.
وی تصریح کرد: قطعاً اسرائیل پشت این جریان قرار دارد هرچند اینهمه پرسی به دلیل رعایت نکردن ضوابط قانونی مشروعیتی نخواهد داشت.
نماینده ولیفقیه در خراسان شمالی افزود: هدف اصلی از ایجاد تقسیم عراق ایجاد اسرائیل جدید در کنار مرزهای مقاومت است که مورد تائید نظام آزاد قرار ندارد.
حجتالاسلام یعقوبی همچنین بابیان اینکه معرفت، بینش عمیق و ایمان زمینههای دستیابی به کمال بشریت است، اظهار کرد: انسان برای شناخت بیشتر پروردگار خود و اینکه چه نعمتهایی برای زندگی او دادهشده نیازمند علم است.
نماینده ولیفقیه در خراسان شمالی اضافه کرد: ازاینرو علمی دارای ارزش بالایی است که موجبات شناخت خداوند را فراهم کند.
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