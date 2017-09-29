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۷ مهر ۱۳۹۶، ۱۵:۰۶

امام‌جمعه بجنورد:

سیاست و معنویت عاشورا در عزاداری‌ها تبیین شود

سیاست و معنویت عاشورا در عزاداری‌ها تبیین شود

بجنورد- امام‌جمعه بجنورد گفت: قیام عاشورا پیوند سیاست با معنویت بود ازاین‌رو ضرورت دارد این واقعه تاریخی در عزاداری‌ها تبیین شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام ابوالقاسم یعقوبی در خطبه‌های آیین عبادی سیاسی نماز جمعه این هفته بجنورد با تأکید بر حفظ هویت عزاداری در ایام محرم اظهار کرد: چنانچه واقع کربلا برای مردم درست تبیین شود قطعاً در زندگی نسل امروز تأثیرگذار خواهد بود ازاین‌رو روحانیون و مداحان در مجالس عزاداری اباعبدالله الحسین از تحریف و بیان مطالب غیرواقعی دوری کنند.

حجت‌الاسلام یعقوبی افزود: متأسفانه هرسال شیوه‌های جدیدی برای عزاداری امام حسین (ع) رسم می‌شود که مردم‌آزاری را به همراه دارد ازاین‌رو نهادهای مسئول در نحوه عزاداری‌ها تجدیدنظر کنند.

وی تصریح کرد: برداشتن طبل‌های بسیار بزرگ و علم‌های سنگین علاوه بر اینکه برای سلامتی افراد ضرر دارد موردقبول نیز واقع نمی‌شود.

خطیب نماز جمعه بجنورد بیان کرد: درگذشته برای آغاز ماه محرم مراسم «علم بندان» برگزار می‌شد اما امروز ادوات جدید جای آن را گرفته است.

حجت‌الاسلام یعقوبی گفت: برای مراسم‌های دینی و تأثیرگذار ضرورت دارد از وسایل مقدس و سالم استفاده شود تا گناهی به همراه نداشته باشد.

وی تأکید کرد: خواندن زیارت عاشورا، دعای عرفه و دیگر دعاها در کنار مداحی و سخنرانی قطعاً مراسم عزاداری را معنوی‌تر می‌کند.

نماینده ولی‌فقیه در خراسان شمالی با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری برای برگزاری مراسم عزاداری بیان کرد: ایشان فرمودند عزاداری‌ها باید سبب عمق‌بخشی علاقه مردم به اهل‌بیت (ع)، محکم‌تر شدن ارتباط مردم با اهل‌بیت (ع)، معرفی معرفت عاشورا و نیز عزاداری‌ها ایمان و اعتقادات مردم را چند برابر کند.

حجت‌الاسلام یعقوبی اضافه کرد: روحانیون در منبرها از ایجاد خرافات و شبهه برای مردم دوری کنند و مطالب را شفاف، روشن و محکم بیان کنند.

وی همچنین به سخن امام خمینی (ره) در مورد کل یوم عاشورا اشاره کرد و گفت: امام راحل در معنی عاشورا فرمودند باید این روز مهم را سرلوحه زندگی قرار دهیم و آموزه‌های امام حسین (ع) را در زندگی ثبت کنیم؛ همان‌گونه که این امام بزرگوار در مقابل شیاطین ایستاد و حاصل عاشورا نه گفتن به استکبار شد ما نیز همیشه و در هر زمان به ابرقدرت‌ها نه بگوییم.

خطیب نماز جمعه بجنورد مطرح کرد: واقعه عاشورا مظهر و نماد ایستادگی در برابر قدرت‌های زورگو و ظالم است ازاین‌رو روحانیون ذهن‌ها را باز کنند.

وی تصریح کرد: ملت ایران امروز با تأسی از واقعه عاشورا در برابر استکبار ایستاده‌اند و از همین رو مورد ظلم و تهمت قرارگرفته‌اند اما هیچ‌گاه از عربده‌ای مستکبران نترسیده‌اند چراکه پیام عاشورا را به‌درستی درک کرده‌اند.

حجت‌الاسلام یعقوبی تأکید کرد: ازاین‌رو ضرورت دارد همواره عزاداری‌های تاسوعا و عاشورا ضد استکباری باشد.

تقسیم مناطق کردنشین توطئه جدید آمریکا است

امام‌جمعه بجنورد همچنین به جریان تقسیم عراق و مستقل شدن مناطق کردنشین اشاره کرد و گفت: جدا کردن مناطق کردنشین توطئه جدید است که آمریکا به دلیل شکست خوردن تکفیری‌ها در عراق و سوریه ایجاد کرده است.

وی بابیان اینکه آمریکا شبانه‌روز در حال توطئه علیه مسلمانان است، بیان کرد: تقسیم عراق موضوعی است که از مدت‌ها پیش طراحی‌شده تا ملت اسلام را با چالش جدید روبرو کنند.

حجت‌الاسلام یعقوبی افزود: دشمن در هر طرحی شکست بخورد مجدد موضوعی جدید را به میان می‌آورد اما برای براندازی اسلام کور خوانده است.

وی تصریح کرد: قطعاً اسرائیل پشت این جریان قرار دارد هرچند این‌همه پرسی به دلیل رعایت نکردن ضوابط قانونی مشروعیتی نخواهد داشت.

نماینده ولی‌فقیه در خراسان شمالی افزود: هدف اصلی از ایجاد تقسیم عراق ایجاد اسرائیل جدید در کنار مرزهای مقاومت است که مورد تائید نظام آزاد قرار ندارد.

حجت‌الاسلام یعقوبی همچنین بابیان اینکه معرفت، بینش عمیق و ایمان زمینه‌های دستیابی به کمال بشریت است، اظهار کرد: انسان برای شناخت بیشتر پروردگار خود و اینکه چه نعمت‌هایی برای زندگی او داده‌شده نیازمند علم است.

نماینده ولی‌فقیه در خراسان شمالی اضافه کرد: ازاین‌رو علمی دارای ارزش بالایی است که موجبات شناخت خداوند را فراهم کند.

کد مطلب 4101065

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