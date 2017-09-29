امروز نیازمند شناخت ابعاد مختلف قیام عاشورا هستیم

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی خاتمی در خطبههای این هفته نمازجمعه زنجان به اهمیت فریضه امر به معروف و نهی از منکر اشاره کرد و گفت: امر به معروف و نهی از منکر یکی از مهمترین اصلهای دین اسلام محسوب میشود. امام حسین(ع) برای احقاق دین و شناساندن حق از باطل و احیای امر به معروف و نهی از منکر قیام کردند، پس لازم است نسبت به شناخت ابعاد مختلف قیام امام حسین(ع) توجه جدی صورت گیرد.
وی با بیان اینکه باید شاکر خداوند باشیم که قلب ما را محل محبت اهلبیت (ع) قرار داده است، افزود: هشتم مهر روز تاسوعا است، که این روز اختصاص به حضرت عباس (ع) دارد. این شخصیت از چنان جایگاه و منزلتی برخوردار است که طبق روایات در قیامت به جایگاه ایشان، سایرین غبطه خواهند خورد.
خطیب نمازجمعه زنجان بیان کرد: قیام امام حسین(ع) مهمترین قیام در طول تاریخ محسوب میشود که از شاخصههای مهمی بر خوردار است و این اصول موجب ماندگاری و زنده بودن این قیام پس از چند قرن شده است.
خاتمی با اشاره به مناسبتهای پیش رو، یادآور شد: هفتم مهرماه روز آتشنشان است، آتشنشانها با توجه به سختی کاری که دارند از جایگاه مهمی در جامعه برخوردار هستند، سانحه پلاسکو یکی از صحنههای ماندگار در جانفشانی آتشنشانهای کشورمان محسوب میشود که در تاریخ ماندگار شد.
خاتمی در ادامه به هفتم مهرماه سال ۶۰ بهعنوان سالروز شهادت حجتالاسلام سید عبدالکریم هاشمنژاد توسط منافین اشاره کرد و گفت: در همین روز شاهد وقوع سانحه هوایی و شهادت جمعی از فرماندهان عالیرتبه دوران دفاعمقدس بودیم که بعد از عملیات موفق ثامنالائمه، تعدادی از فرماندهان و سرداران سرافراز دفاعمقدس طی سانحه هوایی به شهادت رسیدند.
وی با یادآوری اینکه ۱۳ مهرماه نیز روز نیروی انتظامی است، از امنیت بهعنوان بزرگترین نعمت برای ایران اسلامی یاد و خاطرنشان کرد: در استان زنجان خوشبختانه شاهد امنیت مثالزدنی هستیم. نیروی انتظامی همواره در همه عرصهها با حضور موفق و به موقع و تقدیم شهدای گرانقدر در این راه پشتیبان ملت و تامینکننده امنیت بوده است.
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