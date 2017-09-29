رژه خودرویی و مانور عملیاتی ناوگان آتش نشانی در آستارا برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، در این رژه خودرویی که ظهر جمعه و در زیر بارش باران از پایگاه آتش نشانی آستارا آغاز شد، نیروهای متخصص آتش نشانی با خودروهای سبک، نیمه سنگین و سنگین در حضور مسئولان و با استقبال مردم در خیابان های اصلی شهر آستارا رژه رفتند.

فرماندار آستارا در جریان این مراسم و تجلیل از آتش نشانان این شهر اظهار کرد: هر شغلی سختی و لذت های خاص خود را دارد اما برخی مشاغل بسیار ویژه اند و آتش نشانی یکی از آنها است.

یونس رنجکش با بیان اینکه هدف اصلی آتش نشانی، جلوگیری از سرایت آتش، اطفای کامل حریق و حفظ جان و مال شهروندان است، افزود: امکانات واحد آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری آستارا با توجه به گردشگر پذیر بودن این شهر و تردد و اسکان مسافران داخلی و خارجی از هر لحاظ باید تقویت شود.

وی با تاکید بر آمادگی تمامی آتش نشانان شهرستان مرزی بندر آستارا در مقابله با انواع بحران های احتمالی گفت: سختی کار آتش نشانی بر کسی پوشیده نیست و آتش نشانان شهرداری آستارا باید در کنار اقدامات عملیاتی و امدادی، به امر آموزش شهروندان و آشنا کردن آنان با مخاطرات اهتمام داشته باشند و اصل پیشگیری را در جامعه نهادینه کنند.

رنجکش تصریح کرد: با توجه به اینکه از ظرفیت آتش نشانی در مهار بحران های مختلف استفاده می شود، از همین رو حمایت و تقویت از آن جزو ضرورت های شهرستان آستارا است.

آتش نشانی؛ آمیزه ای از عشق و وظیفه

شهردار آستارا در این مراسم با ابراز رضایت از عملکرد آتش نشانان این شهر مرزنشین اظهار کرد: آتش نشانی از سخت ترین مشاغل دنیا محسوب می شود و آمیزه ای از عشق و وظیفه است.

جواد معیتی با بیان اینکه ایران جزو کشورهای حادثه خیز منطقه است، افزود: با توجه به پیشرفت علم مبارزه با حریق و همچنین بروز حادثه های متعدد، کلاس ها و دوره های آموزشی پی در پی برای آتش نشانان یک ضرورت است.

وی تاکید کرد: مهمترین اصل در پیشگیری از حوادث و وقوع حریق، ارتقای فرهنگ عمومی در زندگی روزمره است.

انجام ۲۰۱ عملیات امداد و نجات طی یک سال گذشته

فرمانده آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری آستارا نیز در این مراسم اظهار کرد: آتش نشانی شهرداری آستارا دارای ۱۷ نفر نیروی عملیاتی آموزش دیده و شش دستگاه خودروی آتش نشانی سبک پیش رو، نیمه سنگین و سنگین، یک واحد موتوری ویژه حمل آتش خاموش کن و دو تانکر تغذیه و آب رسان و یک دستگاه آمبولانس است.

سیروس وظیفه با اشاره به آمادگی نیروهای آتش نشانی شهرداری در مواقع بحرانی افزود: نیروهای آتش نشانی شهرداری آستارا از هفتم مهرماه سال گذشته تاکنون ۲۰۱ مورد عملیات شامل اطفای حریق منازل مسکونی، مغازه، مراکز تجاری و خدماتی، خودرو، جنگل و مراتع، نجات محبوس از آسانسور و حضور در صحنه تصادفات را انجام داده اند.

وی با اشاره به کاهش ۱۰ درصدی عملیات های مقابله با آتش سوزی نسبت به مدت مشابه سال گذشته گفت: بیشترین عملیات های آتش نشانی شهرداری آستارا مربوط به مهار آتش سوزی جنگل ها و مراتع بوده است.

وظیفه، آموزش نکات ایمنی و چگونگی کار با خاموش کننده های دستی در کنار آموزش مقابله با انواع حریق به ۷۰۰ نفر از کارمندان ادارات و دانش آموزان مدارس شهرستان آستارا را یادآور شد و افزود: آموزش و پیشگیری نقش مهمی در کاهش ایجاد حریق و خطر، افزایش سرعت عمل اطفای حریق و ارتقای سطح ایمنی برای اعضای خانواده ها دارد.

فرمانده آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری آستارا از مردم خواست در زمان بروز حادثه و سانحه خونسردی خود را حفظ کرده و در صورت وقوع آتش سوزی با شماره تلفن های ۱۲۵ آتش نشانی یا شماره ۱۱۰ نیروی انتظامی تماس گرفته و حادثه را گزارش کنند.

در این مراسم لوح تقدیر و هدایایی به رسم یادبود از طرف شهرداری و فرماندازی آستارا به پرسنل آتش نشانی این شهر اهدا شد.