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۷ مهر ۱۳۹۶، ۱۵:۲۸

همزمان با روز ملی آتش نشانی و خدمات ایمنی؛

رژه خودرویی و مانور عملیاتی ناوگان آتش نشانی در آستارا برگزار شد

رژه خودرویی و مانور عملیاتی ناوگان آتش نشانی در آستارا برگزار شد

آستارا- همزمان با هفتم مهر روز آتش نشانی و خدمات ایمنی، نیروهای آتش نشانی شهرداری آستارا با اجرای مانور، آمادگی خود را برای مقابله با حوادث احتمالی به نمایش گذاشتند.

به گزارش خبرنگار مهر، در این رژه خودرویی که ظهر جمعه و در زیر بارش باران از پایگاه آتش نشانی آستارا آغاز شد، نیروهای متخصص آتش نشانی با خودروهای سبک، نیمه سنگین و سنگین در حضور مسئولان و با استقبال مردم در خیابان های اصلی شهر آستارا رژه رفتند.

فرماندار آستارا در جریان این مراسم و تجلیل از آتش نشانان این شهر اظهار کرد: هر شغلی سختی و لذت های خاص خود را دارد اما برخی مشاغل بسیار ویژه اند و آتش نشانی یکی از آنها است.

یونس رنجکش با بیان اینکه هدف اصلی آتش نشانی، جلوگیری از سرایت آتش، اطفای کامل حریق و حفظ جان و مال شهروندان است، افزود: امکانات واحد آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری آستارا با توجه به گردشگر پذیر بودن این شهر و تردد و اسکان مسافران داخلی و خارجی از هر لحاظ باید تقویت شود.

وی با تاکید بر آمادگی تمامی آتش نشانان شهرستان مرزی بندر آستارا در مقابله با انواع بحران های احتمالی گفت: سختی کار آتش نشانی بر کسی پوشیده نیست و آتش نشانان شهرداری آستارا  باید در کنار اقدامات عملیاتی و امدادی، به امر آموزش شهروندان و آشنا کردن آنان با مخاطرات اهتمام داشته باشند و اصل پیشگیری را در جامعه نهادینه کنند.

رنجکش  تصریح کرد: با توجه به اینکه از ظرفیت آتش نشانی در مهار بحران های مختلف استفاده می شود، از همین رو حمایت و تقویت از آن جزو ضرورت های شهرستان آستارا است.

آتش نشانی؛ آمیزه ای از عشق و وظیفه

شهردار آستارا در این مراسم با ابراز رضایت از عملکرد آتش نشانان این شهر مرزنشین اظهار کرد: آتش نشانی از سخت ترین مشاغل دنیا محسوب می شود و آمیزه ای از عشق و وظیفه است.

جواد معیتی با بیان اینکه ایران جزو کشورهای حادثه خیز منطقه است، افزود: با توجه به پیشرفت علم مبارزه با حریق و همچنین بروز حادثه های متعدد، کلاس ها و دوره های آموزشی پی در پی برای آتش نشانان یک ضرورت است.

وی تاکید کرد: مهمترین اصل در پیشگیری از حوادث و وقوع حریق، ارتقای فرهنگ عمومی در زندگی روزمره است.

انجام ۲۰۱ عملیات امداد و نجات طی یک سال گذشته

فرمانده آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری آستارا نیز در این مراسم اظهار کرد: آتش نشانی شهرداری آستارا دارای ۱۷ نفر نیروی عملیاتی آموزش دیده و شش دستگاه خودروی آتش نشانی سبک پیش رو، نیمه سنگین و سنگین، یک واحد موتوری ویژه حمل آتش خاموش کن و دو تانکر تغذیه و آب رسان و یک دستگاه آمبولانس است.

سیروس وظیفه با اشاره به آمادگی نیروهای آتش نشانی شهرداری در مواقع بحرانی افزود: نیروهای آتش نشانی شهرداری آستارا از هفتم مهرماه سال گذشته تاکنون ۲۰۱ مورد عملیات شامل اطفای حریق منازل مسکونی، مغازه، مراکز تجاری و خدماتی، خودرو، جنگل و مراتع، نجات محبوس از آسانسور و حضور در صحنه تصادفات را انجام داده اند.

وی با اشاره به کاهش ۱۰ درصدی عملیات های مقابله با آتش سوزی نسبت به مدت مشابه سال گذشته گفت: بیشترین عملیات های آتش نشانی شهرداری آستارا مربوط به مهار آتش سوزی جنگل ها و مراتع بوده است.

وظیفه، آموزش نکات ایمنی و چگونگی کار با خاموش کننده های دستی در کنار آموزش مقابله با انواع حریق به ۷۰۰ نفر از کارمندان ادارات و دانش آموزان مدارس شهرستان آستارا را یادآور شد و افزود: آموزش و پیشگیری نقش مهمی در کاهش ایجاد حریق و خطر، افزایش سرعت عمل اطفای حریق و ارتقای سطح ایمنی برای اعضای خانواده ها دارد.

فرمانده آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری آستارا از مردم خواست در زمان بروز حادثه و سانحه خونسردی خود را حفظ کرده و در صورت وقوع آتش سوزی با شماره تلفن های ۱۲۵ آتش نشانی یا شماره ۱۱۰ نیروی انتظامی تماس گرفته و حادثه را گزارش کنند.

در این مراسم لوح تقدیر و هدایایی به رسم یادبود از طرف شهرداری  و فرماندازی آستارا به پرسنل آتش نشانی این شهر اهدا شد.

کد مطلب 4101074

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