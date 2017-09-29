مقتل خوانی حضرت علی اکبر(ع)

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین سید محسن محمودی، رییس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران در خطبه های نماز جمعه امروز ورامین، مصادف با هشتم محرم به مقتل خوانی برای حضرت علی اکبر(ع) ، فرزند برومند امام حسین(ع) پرداخت.

مقتل خوانی، بیان ذکر مصائب وارد شده به اهل بیت عصمت و طهارت در واقعه کربلا است و در آن مقتل خوان با بروز عواطف خود به بازخوانی واقعه کربلا می پردازد.

بر اساس این گزارش، روز هشتم محرم، بر پایه یک رسم دیرین، عزاداران سید الشهدا(ع) با توسل به حضرت علی اکبر(ع) به عزاداری می پردازند.