اجلاسیه علمای بلاد فرصتی برای تعامل بیشتر علمای شمال غرب کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام احمد مطهری اصل امروز ظهر در جلسه کمیسیون حوزه و روحانیت هشتمین اجلاسیه علمای بلاد منطقه شمال غرب کشور گفت: اعضای کمیسیون ما اکثرا ائمه جمعه و مدیران مدارس و اساتید حوزهها هستند.
وی ادامه داد: عمده نظرات کمیسیون این است که میخواهند آسیبهای مربوط به این منطقه در حوزه روحانیت را بدانند و بهوسیله طرح در اجلاسیه گامی در راستای حل آنها بردارند.
حجتالاسلام مطهری همچنین خبر داد: ما درمورد آسیبهای مهم و موانع تبلیغ دین در سه استان آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی و اردبیل به جمعبندی رسیدهایم.
رئیس حوزه علمیه آذربایجان شرقی بیان کرد: اولین انتظار ما از علمای شرکتکننده در جلسه کمیسیون اجلاسیه این است که اگر مشکلات بیشتری میشناسند که ما آنها را عنوان نکردهایم، به همراه راهکار ارائه کنند.
گفتنی است هشتمین دوره اجلاسیه علمای بلاد منطقه شمالغرب کشور با حضور علمای استانهای آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی و اردبیل در تاریخ ۲۶ و ۲۷ مهرماه امسال در تبریز برگزار خواهد شد.
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