به گزارش خبرگزاری مهر، منابع آگاه وابسته به خبرگزاری آسوشیتدپرس امروز اعلام کردند که آمریکا دستور کاهش ۶۰ درصد از کارکنان سفارتش در کوبا را صادر کرده است.

صدور این دستور پس از آن صورت می گیرد که واشنگتن چندی پیش با طرح ادعائی واهی مدعی «حملات ویژه بهداشتی» به کارکنان سفارتش در کوبا شده بود.

با این وجود تیلرسون وزیر خارجه آمریکا گفت واشنگتن روابط دیپلماتیک با هاوانا را حفظ خواهد کرد.

لازم به ذکر است، حدود چند هفته پیش و پس از طرح ادعای تکراری مقامات ارشد کاخ سفید علیه حقوق بشر در کوبا، وزارت خارجه این کشور نیز اعلام کرد که تعدادی از نیروهایش در سفارت آمریکا در کوبا هدف حمله بهداشتی قرار گرفته و به طرز مرموزی بیمار شده اند؛ ادعائی که دولت هاوانا آن را فاقد هرگونه واقعیت دانسته و قویاً رد کرده بود.