به گزارش خبرنگار مهر، دارایی‌های خارجی بانک مرکزی در پایان سال 84 برابر با 428 تریلیون و 172 میلیارد ریال بود که در پنج‌ماهه نخست امسال با رشدی 16.8 درصدی به بیش از 500 تریلیون ریال رسید.

دارایی‌های خارجی بانک مرکزی در مردادماه سال 83 حدود 232 تریلیون و 282 میلیارد ریال بود که این رقم با رشدی 51 درصدی طی یک سال، در مردادماه سال 84 به 350 تریلیون ریال رسید و این رشد فزاینده طی سال اخیر نیز ادامه یافت و ارزش دارایی‌های خارجی کشور تا مرداماه امسال 42 درصد رشد کرد.

ارزش دارایی‌های خارجی بانک مرکزی در پایان مردادماه امسال نسبت به رقم مشابه سال گذشته نیز رشد قابل توجه 42.5 درصدی نشان می‌دهد.

کل دارایی‌های بانک مرکزی در ماه مذکور، 691 تریلیون و 84 میلیارد ریال بوده است که بخش اعظم آن را دارایی‌های خارجی، 2 تریلیون و 65 میلیارد ریال را اسکناس و مسکوک، 129 تریلیون و 392 میلیارد ریال بدهی بخش دولتی، و 38 تریلیون ریال بدهی‌ بانک‌ها و 5 تریلیون ریال نیز سایر دارایی‌ها تشکیل داده‌اند.

از کل رقم 129 تریلیون ریالی بدهی بخش دولتی، 103 تریلیون ریال آن بدهی دولت و 26 تریلیون ریال آن بدهی شرکت‌ها و موسسات دولتی بوده است. بدهی بخش دولتی در 12ماهه منتهی به مردادماه امسال 6.3 درصد کاهش یافته است که بدهی دولت نیز کاهشی 10.6 درصدی یافته اما، بدهی شرکت‌ها و موسسات دولتی در مدت مذکور 15.5 درصد رشد کرده است.

در بخش بدهی بانک‌ها، بانک مرکزی شاهد رشد 69.8 درصدی طی مردادماه 84 به مردادماه 85 بوده است و بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی از 22 تریلیون ریال در مردادماه سال گذشته به 38 تریلیون ریال در مردادماه امسال افزایش یافته است.