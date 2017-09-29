شکست سنگین تروریست های داعش در شمال عراق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، فرمانده پلیس فدرال عراق در بیانیه ای افزود: نیروهای عراقی حدود ۴۰ کیلومتر را در غرب حویجه آخرین پایگاه تروریست های داعش در کرکوک واقع در شمال بغداد را آزاد کردند.

وی افزود: نیروهای عراقی در چارچوب مرحله دوم آزادسازی الحویجه، ۱۵ هدف، ناحیه و روستا را در روز جمعه آزاد کردند.

این فرمانده عراقی گفت که نام روستاهای آزاد شده بدین شرح است: غریب،الکرنة، العلکایة،الحجامة، الشجرة، غریب، المسطاح، حمود الخلف، والعبلات، ونمیلة، وناحیة العباسی، والطویریة.