امیر رضا محمدی نژاد در گفت و گو با خبرنگار مهر، از واژگونی یک دستگاه تانکر حامل نفت کوره به شماره ۱۴ ایران ۲۷۹ ع ۱۲ به رانندگی «یعقوب سلامت» در این شهرستان خبر داد و اظهار داشت: این تانکر در پیچ «ملاوی» واژگون شده است.

وی گفت: کارشناس تصادفات پلیس راه «ملاوی» علت این سانحه رانندگی را نقص فنی در سیستم ترمز آن اعلام کرد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست پلدختر با تاکید بر اینکه بر اثر این حادثه خساراتی به محیط زیست و آبزیان و اکوسیستم منطقه وارد شده است؛ از کشاورزان خواست از آب رودخانه کشکان برای کشاورزی استفاده نکنند.

محمدی نژاد گفت: برای جمع آوری مواد نفتی در رودخانه کشکان از پدهای جاذب استفاده شده و به منظور جلوگیری از ورود مابقی نفت موجود در حاشیه جاده به درون رودخانه کشکان نیز ترانشه هایی در محل توسط اداره حفاظت محیط زیست پلدختر ایجاد شده است.