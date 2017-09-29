حدس میزنم ترامپ پایبندی ایران به برجام را تایید نکند

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران در مصاحبه با روزنامه «فایننشالتایمز» و «گاردین» اظهار داشت: حدس می زنم دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا در گزارش ماه اکتبر پایبندی ایران به برجام را تایید نخواهد کرد.
وی در ادامه هشدار داد که خروج آمریکا از برجام به از سرگیری غنیسازی اورانیوم در ایران و از سرگیری فعالیتهای هستهای ایران در سطحی بالاتر منجر خواهد شد.
وزیر امور خارجه ایران از اروپا خواست در صورت تخریب برجام توسط آمریکا و بازگشت تحریمهای این کشور علیه ایران، در مقابل اجرای تحریمها ایستادگی کند.
ظریف همچنین تاکید کرده است که در صورت فروپاشی برجام، ایران الزامی به پایبندی به محدودیتهای مندرج در توافق هستهای با 1+5 نخواهد داشت.
وی با بیان اینکه فرض و حدس من این است که ترامپ پایبندی ایران را تأیید نخواهد کرد و به کنگره اجازه خواهد داد که در این مورد تصمیم بگیرد، ادامه داد:توافق به ایران اجازه داده است که به تحقیق و توسعه ادامه دهد. ما زیربناهای تکنولوژیکی خود را ارتقا داده ایم و اگر تصمیم بگیریم که از توافق خارج شویم، با فناوری بهتری از توافق هسته ای خارج خواهیم شد.
وزیر امور خارجه ایران تصریح کرد که اگر اروپا، ژاپن، روسیه و چین تصمیم بگیرند که در کنار آمریکا باشند، فکر میکنم توافق به پایان خواهد رسید.
ظریف در ادامه این گفتگو درباره رفتارهای ترامپ نیز گفت: فکر میکنم وی سیاست غیرقابل پیشبینی بودن را در پیش گرفته است و اکنون در حال تبدیل شدن به فردی غیرقابل اعتماد است.
وی با بیان اینکه ترامپ متن، روح و همه جوانب توافق هستهای را نقض کرده است، عنوان کرد: اگر آمریکا تمایل دارد که بازرسیهای شدید برای همیشه در ایران حفظ شوند، باید به اجرای توافق ادامه دهد و مطمئن شود که ایران پروتکل الحاقی را تصویب خواهد کرد.
وزیر امور خارجه ایران با تاکید بر اینکه مسائل منطقهای ایران ارتباطی با توافق هستهای ندارند، اظهار داشت: ایران در حال مقابله با داعش است و از درستی نقشی که در منطقه و در کشورهایی نظیر عراق، یمن و سوریه بر عهده گرفته، اطمینان دارد.
ظریف همچنین تاکید کرد که مواضع ایران در منطقه درست است و آمریکایی ها در انتخاب مواضعشان در منطقه اشتباه کرده اند.
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