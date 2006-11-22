پرداخت های مالیاتی پزشکان منطقی نیست / درآمد اغلب پزشکان کفاف اجاره مطب را نمی دهد

رئیس نظام پزشکی کرج در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: بر اساس قوانین موجود در اداره مالیات و دارایی هر پزشکی که اقدام به افتتاح مطب می کند باید به طور مرتب مالیات پرداخت کند و میزان آن نیز با توجه به حرفه وی تعیین می شود در حالی که درآمد بسیاری از پزشکان برای پرداخت اجاره بهای مطب کافی نیست.

دکتر عبدالرسول صداقت افزود: تعداد بیماران پزشک ، مکان مطب ، نوع تخصص و ساعات کار از عوامل تاثیرگذار بر درآمد پزشکان است اما مالیات های در نظر گرفته شده به صورت یکسان و بدون توجه به موارد فوق اخذ می شود.

وی خاطر نشان کرد: پزشکی یک صنف خدمتگزار است در حالی که در جامعه امروز به پزشک به چشم یک بازاری نگاه می شود و اصلاح این نگرش در بین مردم و ارگان هایی همچون اداره مالیات و شهرداری ، نیازمند فرهنگ سازی است.