جايگاه انگليس در سياست هاي نظامي نوين آمريكا فاش شد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از پايگاه اينترنتي ايلاف ، در اين گزارش صادره از وزارت دفاع آمريكا " پنتاگون" تحت عنوان " آينده گزينه ضربات استراتژيك" نوشت: برنامه ريزان آمريكايي از طريق تحقيقات گسترده به اين اعتقاد رسيده اند كه انگليس احتمالا اولين گزينه براي انبار سلاح هاي فوق مدرن و پيشرفته آمريكا در مراحل بعدي جنگ بر ضد تروريسم اين كشور خواهد بود.

اين گزارش فاش كرد ذخيره سلاح در سال 2005 ميلادي بر اساس پيشنهادي كه جرج بوش رئيس جمهور آمريكا در ديدار رسمي اخيرش از لندن با توني بلر نخست وزير انگليس مطرح كرد، انجام خواهد شد.

منابع انگليسي گفته اند كه اولين آزمايش بمب هاي هسته اي آمريكا كه ذخيره آن با دقت فوق العاده بالا در اماكن مشخصي در خاك انگليس صورت خواهد گرفت ، در سال 2005 انجام خواد شد. رئيس جمهور آمريكا پيشتر ، آزمايش بمبهاي هسته اي را در صحراي وسيع نوادا در غرب آمريكا كه معمولا تمام آزمايشهاي هسته اي آمريكا در اين منطقه انجام مي شود ، ممنوع كرده بود.

اين گزارش كه جزئيات آن را گروهي از دانشمندان موسسه تحقيقات نظامي و بخش پژوهشهاي استراتژيك در وزارت دفاع " پنتاگون" به نام لو آلاموس ، تهيه كرده اند ، وجود مخزنهايي براي موشكهاي ميان برد آمريكا در خاك انگليس را توصيه كرده است .

اين گزارش به نقل از دونالد رامسفلد وزير دفاع آمريكا نوشت : توان موشكي هسته اي ما در گذشته قدرت بازدارندگي در مقابل دشمن شوروي سابق را داشت اما امروز نياز شديد به جستجوي گزينه هاي جديد پيشرفته براي مقابله با تروريسم موجود در هر نقطه از جهان داريم و در صورت تحقق چنين امري ، قادر خواهيم بود كه بهترين شرايط امنيتي را براي جهان امن و منافع خودمان در درجه اول محقق كنيم .

در همين حال دولت كارگري توني بلر از احتمال مخالفت گسترده گروههاي معارض جنگ و وسائل جنگ هسته اي اين كشور با اين برنامه ها خبر داد .در ماههاي اخير ، خيابانهاي لندن پايتخت انگليس و ديگر شهرهاي بزرگ اين كشور شاهد تظاهرات گسترده مخالف جنگ آمريكا و انگليس بر ضد عراق بود و اين گروهها كه تظاهرات ضد جنگ را راه انداختند با هر اقدام نظامي غير قابل توجيه در هر نقطه از جهان مخالفت كردند در حالي كه در مورد عراق بدون مجوز سازمان ملل ، آمريكا با هم پيمان خود انگليس به عراق حمله و آن را اشغال كرد.

