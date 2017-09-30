به گزارش خبرنگار مهر، نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه یزد امروز در نشست هماهنگی تجمع هیئتهای مذهبی در ۱۳ محرم، ضمن قدردانی از برگزاری تجمع هیئات مذهبی در سال گذشته اظهار داشت: مردمی بودن حرکتهای مذهبی از ویژگیهای منحصر به فرد اینگونه فعالیتها است و به طور قطع مردم مومن دارالعباده یزد همچون سالهای گذشته بیشترین نقش را در این مراسم خواهند داشت.
آیت الله محمدرضا ناصری افزود: حرکت سال گذشته هیئت های مذهبی شهر یزد بازتابهای خوبی داشت و امیدواریم در مراسم امسال هم با برنامه ریزیهای صورت گرفته کار بهتری نسبت به سال گذشته انجام و مراسم باشکوهتری برگزار شود.
مسئول دبیرخانه بین المللی «یزد، حسینیه ایران» نیز در این جلسه ضمن ارائه گزارشی از نحوه برگزاری این مراسم اظهار داشت: برگزاری این حرکت بزرگ میتواند به عنوان نمونه کار جمعی با تمام سلایق و گرایشها الگو باشد و موفقیت این مراسم به مردمی بودن آن است.
سیدحسن حسینی افزود: در روز ۱۳ محرم که به عنوان روز هیئت نیز نام گرفته، در حقیقت میزبان و برگزارکننده این مراسم هیئت مذهبی هستند.
وی از همکاری خوب دستگاههای مسئول به ویژه صداوسیما در سال گذشته قدردانی و ابراز امیدواری کرد: در سال جاری شاهد برگزاری هرچه باشکوه تر این حرکت باشیم.
حسینی تاکید کرد: به طور قطع بیشترین نقش را هیئتهای عزاداری حسینی و پیرغلامانی دارند که سالها بدون هیچ چشمداشتی و تنها برای رضای خدا این مراسمها را مدیریت کردهاند.
همچنین در این جلسه مدیرکل تبلیغات اسلامی استان یزد و اعضای شورای مرکزی دبیرخانه یزد، حسینیه ایران به تشریح دیدگاهها و نظرات خود پیرامون برگزاری گردهمایی بزرگ هیئتهای مذهبی یزد در روز ۱۳ محرم کردند.
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