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۸ مهر ۱۳۹۶، ۱۶:۱۳

مردم آذربایجان غربی در تاسوعای حسینی خون اهدا کردند

مردم آذربایجان غربی در تاسوعای حسینی خون اهدا کردند

ارومیه – همزمان با تاسوعای حسینی مردم و عزاداران حسینی آذربایجان غربی با حضور مراکز انتقال خون به یاد شهدای دشت کربلا خون خود را اهدا کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، مردم آذربایجان غربی امروز در تاسوعای حسینی با حضور در پایگاه های  ثابت و سیار انتقال خون به یاد مولایشان  حضرت ابا عبدالله الحسین در سراسر استان خون خود را اهدا کردند.

چهار مرکز در شهرستان های ارومیه، خوی، میاندوآب و نقده برای دریافت خون اهدایی مردم در ایام محرم امسال به ویژه روزهای تاسوعا و عاشورای حسینی در نظر گرفته شده است.

مراکز ثابت ارومیه و خوی در شمال آذربایجان غربی و نقده و میاندوآب در جنوب این استان از ساعت هشت تا 22 از مردم علاقه مند خونگیری می کنند.

مرکز ثابت ارومیه در بلوار مدرس – جنب فروشگاه رفاه، مرکز ثابت میاندوآب در خیابان دانش – جنب مرکز بهداشت، مرکز ثابت خوی در بلوار امام حسین (ع) و مرکز ثابت نقده در بیمارستان حضرت فاطمه (س) این شهر دایر است.

در ایام محرم به ویژه روزهای تاسوعا و عاشورای حسینی، رغبت مردم به اهدای خون بیشتر می شود که به همین علت، مراکز ارائه دهنده خدمات انتقال خون به صورت 2 شیفته فعالیت می کند.

علاوه بر اداره کل انتقال خون آذربایجان غربی پنج پایگاه اهدای خون ثابت در شهرستان های خوی، میاندوآب، سلماس، نقده و مهاباد در طول سال به خون گیری اقدام می کنند.

کد مطلب 4101519

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