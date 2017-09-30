مردم آذربایجان غربی در تاسوعای حسینی خون اهدا کردند

به گزارش خبرنگار مهر، مردم آذربایجان غربی امروز در تاسوعای حسینی با حضور در پایگاه های ثابت و سیار انتقال خون به یاد مولایشان حضرت ابا عبدالله الحسین در سراسر استان خون خود را اهدا کردند.

چهار مرکز در شهرستان های ارومیه، خوی، میاندوآب و نقده برای دریافت خون اهدایی مردم در ایام محرم امسال به ویژه روزهای تاسوعا و عاشورای حسینی در نظر گرفته شده است.

مراکز ثابت ارومیه و خوی در شمال آذربایجان غربی و نقده و میاندوآب در جنوب این استان از ساعت هشت تا 22 از مردم علاقه مند خونگیری می کنند.

مرکز ثابت ارومیه در بلوار مدرس – جنب فروشگاه رفاه، مرکز ثابت میاندوآب در خیابان دانش – جنب مرکز بهداشت، مرکز ثابت خوی در بلوار امام حسین (ع) و مرکز ثابت نقده در بیمارستان حضرت فاطمه (س) این شهر دایر است.

در ایام محرم به ویژه روزهای تاسوعا و عاشورای حسینی، رغبت مردم به اهدای خون بیشتر می شود که به همین علت، مراکز ارائه دهنده خدمات انتقال خون به صورت 2 شیفته فعالیت می کند.

علاوه بر اداره کل انتقال خون آذربایجان غربی پنج پایگاه اهدای خون ثابت در شهرستان های خوی، میاندوآب، سلماس، نقده و مهاباد در طول سال به خون گیری اقدام می کنند.